Суд конфіскував український завод у грецько-російського олігарха Саввіді

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі Саввіді.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Олексія Кравчука, Інни Білоус та Євгена Крука, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Зокрема, суд ухвалив рішення конфіскувати:

100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів;

100% корпоративних прав дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

"Ми готували відповідні звернення щодо Саввіді. Ми вказували, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік. Після цього Мін’юст підготував позов і ось маємо результат", – зауважили у ЦПК.

Там уточнили, що конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей.

Хто такий Саввіді?

Як повідомлялося, російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Іван Саввіді володіє в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", які раніше були арештовані та передані до АРМА.

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до російської федерації. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.