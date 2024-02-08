"Дія.City" збираються поширити на виробників протезів та електромобілів

Спеціальний правовий режим "Дія.City" планують поширити на виробників біонічних протезів та електромобілів.

Це анонсував премʼєр-міністр Денис Шмигаль на заході, присвяченому другій річниці "Дія.City", передає LIGA.net.

Як підкреслив Шмигаль, поширення "Дія.City" на компанії-виробники біонічних протезів важливо для забезпечення українських захисників та захисниць.

Щодо електромобільної промисловості, за його словами, поклади літію в Україні можуть забезпечити не лише внутрішні потреби України, а й зовнішні.

За словами віцепремʼєра Михайла Федорова, ініціатива щодо електромобілів важлива для ветеранів, а також для стимулювання галузі.

Спецрежим "Дія.City" для IT-компаній запустили в лютому 2022 року. Він має понад 830 резидентів та більш як 62 тис спеціалістів. Станом на лютий 2024 року резиденти сплатили 8,5 млрд грн.

Австралійська European Lithium у січні 2024 року закрила угоду з придбання ТОВ "Європейський літій Україна" (колишня компанія "Петро-Консалтинг") з літієвими ліцензіями в Україні.

У лютому 2022 року Кабінет Міністрів України вибрав 26 ділянок стратегічних надр для залучення інвесторів. Серед них є літієві руди – це ділянка "Добра" біля Добровеличківки в Кіровоградській області.

Крім неї в Україні є ще кілька родовищ літію, зокрема Полохівське біля міста Мала Виска в Кіровоградській області та Шевченківське у Великоновосілківському районі Донецької області.

Відомості про балансові запаси літію в надрах України є державною таємницею.