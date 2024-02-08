АМКУ дозволив братам Астіонам купити девелоперську компанію "Каскад" Хомутинніка

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор", бенефіціарами якого в рівних частках виступають брати Василь та Євген Астіони, придбати частку у ТОВ "Девелоперська компанія "Каскад" бізнесмена Віталія Хомутинніка.

Відповідно до рішення комітету від 8 лютого, "Фінгруп Фактор" отримав дозвіл на придбання частки, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління "Каскаду".

Компанія Астіонов також отримала дозвіл відомства на придбання частки у ТОВ "Інтервей Капітал", що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління товариства.

За даними opendatabot, в даний час Астіони володіють ТОВ опосередковано через ПАТ "ЗНКІФ "Генеза Капітал". Колишнім бенефіціаром фінкомпанії "Інтервей Капітал" до 2020 року вважався Хомутиннік.

Власником "ДК "Каскад" вважається ПАТ "ЗНКІФ "Каскад-Інвест", кінцевим бенефіціаром – Віталій Хомутиннік.

За даними фінансової звітності, компанія у 2022 році не отримувала виторг. Вартість її активів становила 724,8 млн грн, зобов'язання налічували 315,6 млн грн.