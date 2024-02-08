В Україні близько 16% укриттів не відповідають встановленим вимогам, – МВС

На сьогодні вже близько 84% з понад 60 тис. об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко зазначив, що наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тис.

"На сьогодні вже близько 84% з понад 60 тис. об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим", – сказав Клименко.

Він також акцентував, що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції проводять моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів та їхньої доступності для населення.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" з'явився сервіс для пошуку укриттів.