"Укртрансбезпека" з початку року анулювала 223 ліцензії перевізників

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") з початку 2024 року анулювала 223 ліцензії на здійснення різних видів перевезень.

Як ідеться в повідомленні "Укртрансбезпеки", їхні власники припинили статус суб’єкта господарської діяльності, але всупереч вимогам законодавства не подали заяву про анулювання дозвільних документів.

Так, один перевізник припинив статус суб’єкта підприємницької діяльності через 20 хвилин після схвалення його заявки щодо отримання ліцензії на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями.

Виявлення недоброчесних перевізників стало можливим завдяки інтеграції Єдиного комплексу інформаційних Систем ("Шлях") із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Через припинення власниками ліцензій статусу суб’єкта господарської діяльності, у 2023 році "Укртарнсбезпека" анулювала 1882 ліцензії на здійснення різних видів перевезень, у 2022 році – 8564 ліцензій.

"Укртрансбезпека" у 2022 та 2023 роках перерахувала до державного бюджету України 64,5 млн грн, які надійшли за надання адміністративних послуг з видачі ліцензій.