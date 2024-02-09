США підвищили прогноз експорту пшениці з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України у 2023/2024 маркетинговому році (МР, вересень 2023 – серпень 2024) на 1 млн тонн – до 15 млн тонн, фуражного зерна 2,2 млн тонн – до 25,37 млн тонн.

Згідно з лютневим звітом американського відомства, зокрема, оцінку поставок української кукурудзи на світовий ринок покращено на 2 млн тонн – до 23 млн тонн, передає Інтерфакс-Україна.

Вказується, що таке зростання експорту стане можливим завдяки скороченню внутрішнього споживання: пшениці – на 0,6 млн тонн, до 8 млн тонн, кукурудзи – на 0,5 млн тонн, до 5 млн тонн, а також зменшенню перехідних залишків: пшениці – на 0,4 млн тонн, до 3,98 млн тонн, кукурудзи – на 1,5 млн тонн, до 5,32 млн тонн.

Водночас оцінка врожаю залишена без змін: пшениці – 23,4 млн тонн, фуражного зерна – 37,62 млн тонн, у тому числі кукурудзи – 30,5 млн тонн.

Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/2024 МР покращено на 0,83 млн тонн – до 785,74 млн, тоді як прогноз світового експорту пшениці підвищено 1,15 млн тонн – 210,69 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти, навпаки, переглянули у бік зниження на 0,59 млн тонн – до 259,44 млн тонн.

Що стосується кукурудзи, то прогноз її світового виробництва в лютому знижений на 3,16 млн тонн, до 1,23 млрд тонн, тоді як експорту – всього на 0,07 млн тонн, до 200,82 млн тонн. Мінсільгосп США також знизив оцінку перехідних запасів – на 3,16 млн тонн, до 322,06 млн тонн.