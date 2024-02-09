Київрада передала в постійне користування землю заповіднику "Києво-Печерська лавра"

Київрада ухвалила рішення про передачу землі в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

"Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться від "руского міра" і стане українською", – зазначив Оленич.

Він підкреслив, що це "без перебільшення історичне рішення".

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.

Представники УПЦ оскаржили в апеляційних інстанціях рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-Печерської лаври та щодо повернення майна.

Господарський суд Києва 10 серпня зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру УПЦ (чоловічий монастир) усунути перешкоди в користуванні майном національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Водночас 9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП та заповідник "Києво-Печерська лавра".