Фонд держмайна виставив на продаж столичного виробника протезів

Фонд державного майна оголосив на 29 лютого аукціон з продажу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Facebook.

За його словами, підприємство здійснює господарську діяльність, проте збиткове та потребує залучення інвестицій.

Стартова ціна лоту становить 31,3 млн грн. Крім того, за умовами аукціону, новий власник має сплатити заборгованість підприємства у розмірі 34,4 млн грн.

Єдиний майновий комплекс включає медичні та виробничі корпуси у Києві, а також протезно-ортопедичні цехи у Чернігові та Черкасах.

Основною вимогою для управителя є збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Також переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

"Протезні підприємства мають стратегічне значення, особливо під час війни, коли зростає потреба у збільшенні обсягів виробництва та впровадженні нових технологій. Державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями. Відтак, незважаючи на наявність потужностей та кваліфікованих кадрів – стають нерентабельними. Саме тому для розвитку їм потрібен стратегічний інвестор", – пояснив голова ФДМ.

Він додав, що розіслав профільним підприємствам інформацію про аукціон. Також приватизацією об’єкту зацікавилися закордонні інвестори, які працюють в цій сфері.