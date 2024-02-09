"Укрзалізниця" запускає новий поїзд із Харкова до Дніпра

"Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту – поїзд 295/296 поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда будуть вагони категорії плацкарт, купе та люкс.

У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня – з Дніпра.

Квитки на поїзд будуть доступні за 20 діб до відправки у застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.