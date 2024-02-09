Німецький Commerzbank банкротить титанову компанію Фірташа в Україні
Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" Дмитра Фірташа за позовом німецького Commerzbank.
Відповідне рішення Господарський суд Києва ухвалив 7 лютого, передає Liga.net.
Commerzbank звернувся до суду у лютому 2023 року, заявивши про неспроможність "Юкрейніан Кемікал Продактс" погасити кредиторську заборгованість у розмірі 719,5 млн грн.
Банк вказував, що ще у травні 2008 року уклав із заводом "Кримський Титан" (після окупації Криму юридичну особу перереєстрували в Києві та змінили назву на "Юкрейніан Кемікал Продактс") два кредитні договори – на 24,25 млн євро і на 6,79 млн євро.
Однак у вересні 2015 року підприємство Фірташа припинило виконувати свої зобов'язання за кредитами, а переговори про реструктуризацію боргу, які почалися у 2020 році, не мали успіху.
За даними Commerzbank, компанія Фірташа сумарно сплатила за кредитами 16,95 млн євро.
Commerzbank зміг отримати рішення суду про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника тільки з другої спроби. У 2023 році Господарський суд Києва і Північний апеляційний господарський суд у цьому відмовили, мотивувавши це спірним характером грошових вимог і розбіжностями між сторонами справи щодо суми боргу, строків і підстав виникнення заборгованості.
У листопаді 2023 року Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанцій і передав справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.
Що відбувалося з "Кримським титаном" Фірташа?
Після окупації Криму у 2014 році в Москві була створена компанія ТОВ "Титанові інвестиції", яка де-факто стала власником "Кримського титану". Сам завод перереєструвався у Києві за українським законодавством і був перейменований у "Юкрейніан Кемікал Продактс".
Вже у 2016 році указом президента Петра Порошенка Україна ввела санкції проти зареєстрованої у Москві фірми "Титанові інвестиції" через регулярні постачання української сировини у тимчасово окупований Крим. Компанія так досі й залишається під санкціями.
У 2021 році титановий бізнес Group DF повідомив про продаж всіх кримських активів "Юкрейніан Кемікал Продактс", тобто усього рухомого та нерухомого майна заводу "Кримський Титан", компанії "Російський титан" (РФ).
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