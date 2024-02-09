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Україна може підвищити податки в разі припинення допомоги з США, – Bloomberg

податки

Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Українські чиновники планують запропонувати цей план МВФ наступного тижня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що Україна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу. Це є умовою для її кредитної програми на суму $15,6 млрд.

Співробітники МВФ на чолі з керівником місії фонду в Україні Гевіном Греєм здійснять триденний візит до Києва, починаючи з 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та розблокує транш допомоги у розмірі $900 млн.

За програмою МВФ Україна цього року має отримати $5,3 млрд.

"Ключовим джерелом коштів для заміни коштів зі США буде розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки є високоліквідними, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть інвестувати готівку, яку вони утримують через ризик війни, у високодохідні державні облігації", пише видання.

Це може принести принаймні $5 млрд доходу цього року. Водночас уряд також міг би підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

Як повідомлялося, у січні Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.

Водночас 8 лютого Сенат США ухвалив процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону. Україна може отримати пона $60 млрд.

Автор: 

МВФ (1746) податки (2420) допомога (1533) США (4875)


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Топ коментарі
+21
Це єпоха заможності вже стукає у двері???🤔
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09.02.2024 15:05
+21
В условиях войны, оккупации части территории, острого дефицита денежной массы, необходимо в первую очередь уменьшить расходы. Необходимо в первую очередь уменьшить необоснованно высокие заработные зарплаты, пенсии судьям, прокурорам, руководству всяких силовых ведомств, высших учебных заведений, всякого рода депутатов, которых развелось видимо невидимо, рай-обл администраций. Ведь не секрет, что их заработная плата составляет 100-200 тысяч в месяц, притом многое еще получают пенсию, всякого рода надбавки, премии, еще умудряются доить бизнес, читать какие-то лекции и не несут никакой ответственности. Прекратите деребанить бюджет
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09.02.2024 15:24
+17
Вірно глаголиш Наташа, чим більше тупих як ти, тим легше владі. Скорочувати треба не освіту, а держапарат.
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09.02.2024 15:48
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Зараз гєтьманцев радісно тре руки!
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09.02.2024 15:01 Відповісти
Це єпоха заможності вже стукає у двері???🤔
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09.02.2024 15:05 Відповісти
В Києві вже пробки не менші, ніж до війни. Машинами заставлені вже і тротуари та площадки перед будинками, до під"їзду дійти проблема. В Сільпо та Ашані черги на касах величезні, парковки перед супермаркетами теж машинами повністю забиті. Це все, мабуть, від зубожіння.
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09.02.2024 16:04 Відповісти
А номери на авто? То всі, хто міг переїхали до Києва. Он і оренда квартир піднялась.
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09.02.2024 16:12 Відповісти
Тим більше. Якщо люди з "периферії" мають змогу знімати в Києві не дуже дешеві квартири, то яка ж тут бідність?
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09.02.2024 16:20 Відповісти
Це іронія, сподіваюся.
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09.02.2024 16:53 Відповісти
Ні. Я, приміром, майже кожен день буваю в Сільпо. Парковка перед магазином машинами забита. Черги на касах теж слава Богу. Навіть, готові страви, а ціни там не такі вже і малі, навіть, простенькі салатики, в основному, від 200 грн за 100 гр починаються, розгрібають на ура, до вечора майже порожні холодильники. Рибна та м"ясна продукція теж не залежується. Ні, я б не сказав, що основна маса населення бідно живе.
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09.02.2024 19:05 Відповісти
Такие салатики обычно разгребают или холостяки, или командировочные, по себе знаю. Или у кого жена рукожопая совсем не умеет ни готовить ни экономить.
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09.02.2024 21:54 Відповісти
Можливо. Але справа не в тому. Справа в тому, що гроші в українців є і основна маса живе не так вже і бідно.
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09.02.2024 22:05 Відповісти
Не основная масса, а та часть, авто которых перед супермаркетами.
А по отношению к общей численности населения - это совсем небольшой процент.
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11.02.2024 09:32 Відповісти
Что-то вас совсем занесло в честь пятничного вечера - салаты по 2тыс. за кг простенькие? Посмотрел, обычные салаты 20-40 грн. за 100 грн.
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09.02.2024 22:08 Відповісти
200 за кг. Я неправильно написав, перепрошую. Це не так уже і дешево. М"ясо і сало, навіть, дешевше.
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09.02.2024 22:19 Відповісти
Ну так готовий продукт завжди дорожчий ніж сирий без накрутки торгової мережі. Я теж у Броварах іноді брав у Сільпо, тому що там гарно готували, але це 1, макс. 2 рази на тиждень, не можна казати що це показник заможності. Також можливо що багато тих, хто раніше вечеряв у кафе та ресторанах зараз перейшли на більш доступний економний варінт.
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09.02.2024 22:27 Відповісти
Так, згоден, сам цей факт, звісно, не є показником. Але сукупність різних свідчить, що українці поки що, слава Богу, не бідують. Звісно, про заможність основної маси населення мови нема. Але і про бідність говорити ще рано.
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09.02.2024 23:14 Відповісти
Брехня, в Києві зараз машин в рази менше ніж до 24.02.22
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09.02.2024 20:38 Відповісти
Бггг, на парковках торгових центрів у вихідні хер запаркуєшся. То де менше?
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09.02.2024 21:20 Відповісти
Так. І біля будинку місце для стоянки не так просто знайти.
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09.02.2024 22:07 Відповісти
Ну так треба ще станцій 5 закрити і заможність по кількості машин ще виросте
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09.02.2024 22:10 Відповісти
потому, что выходной! ты же приезжаешь в магазин, а почему остальные это сделать не могут! в будний день хоть в футбол играй! американский!
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10.02.2024 09:04 Відповісти
за очереди на кассах в Ашан и Сiльпо ты милок загнул! за машина точно подметил.
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10.02.2024 09:00 Відповісти
Епоха вже була. Як не дивно, країною тоді керував Ющенко.
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09.02.2024 16:18 Відповісти
В условиях войны, оккупации части территории, острого дефицита денежной массы, необходимо в первую очередь уменьшить расходы. Необходимо в первую очередь уменьшить необоснованно высокие заработные зарплаты, пенсии судьям, прокурорам, руководству всяких силовых ведомств, высших учебных заведений, всякого рода депутатов, которых развелось видимо невидимо, рай-обл администраций. Ведь не секрет, что их заработная плата составляет 100-200 тысяч в месяц, притом многое еще получают пенсию, всякого рода надбавки, премии, еще умудряются доить бизнес, читать какие-то лекции и не несут никакой ответственности. Прекратите деребанить бюджет
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09.02.2024 15:24 Відповісти
Поцікався які зарплати у викладачів ВУЗів аби більше не писала хєрню.
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09.02.2024 15:39 Відповісти
Мова не про викладачів, а про керівництво. Зарплата ректорів державних вузів сягає мільйона (!) в місяць. Мільйона!
https://te.20minut.ua/Reviews/milyonna-zarplata-i-avto-zapisani-na-druzhinu-y-sina-scho-zadeklaruvav-11911362.html
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09.02.2024 15:46 Відповісти
Багато ректорів і їхніх заступників беруть фіктивні наукові гранти і просто розпилюють між собою їхні бюджети. А в державний бюджет - фіга з маком!!! Таким чином, заклади освіти, всі без виключення, перетворились на фінансові прокладки для відмивання вкрадених бюджетних коштів.
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09.02.2024 15:53 Відповісти
Шановний чи шановна, я звертаю увагу, що керівництво, притому це не в Київі, в якомусь там Житомирі по інформації https://www.zhitomir.info/news_218517.html Керівник Житомирської обласної прокуратури та двоє його заступників в грудні 2023 року отримали зарплати, які перевищують 200 тис. грн.

Керівник обласної прокуратури Олександр Білошицький 7 грудня отримав https://public.nazk.gov.ua/documents/df0d5586-25d9-42b1-9653-a8d982d275ef 232 тис. 892 грн зарплати. Його декларації за 2021 та 2022 рік станом на 3 січня 2024 року не оприлюднені.

Перший заступник керівника обласної прокуратури Олег Мостиховський 7 грудня отримав https://public.nazk.gov.ua/documents/23a82ca6-2897-4ad4-ab06-a7ace2051f4a 211 тис. 528 грн зарплати.

В декларації Мостиховського https://public.nazk.gov.ua/documents/b90bf204-1146-46fc-b9d6-f6c868711370 за 2022 рік зазначено, що його в перший рік повномасштабного російського вторгнення його зарплата становила 1 млн 541 тис. 203 грн (у https://public.nazk.gov.ua/documents/db0f9e7f-dca9-4f1f-9442-e5ae8fd20397 2021 році - 1 млн 293 тис. 186 грн), 2 червня він https://public.nazk.gov.ua/documents/82302fab-9517-4457-8081-6*********** купив автомобіль Toyota Venza 2020 р.в. за 743 тис. 900 грн, а в листопаді-грудні купував криптовалюту, загальна вартість якої на час придбання становила 54 тис. 533 грн. Готівкою перший заступник прокурора декларує 37 тис. 200 доларів (станом на 1 січня 2022 року було 43 тис. дол.), 65 тис. гривень (було 520 тис. грн), 3250 євро (було 2150 євро), на банківських рахунках зберігається 192 тис. 824 грн (було 333 тис. 268 грн).

Заступниця керівника обласної прокуратури Роксолана Гребенюк 7 грудня отримала https://public.nazk.gov.ua/documents/24a3cab4-90f4-41c7-a7b6-71921b6f0d01 200 тис. 304 грн зарплати. Її декларації за 2021 та 2022 рік станом на 3 січня 2024 року не оприлюднені.
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09.02.2024 15:57 Відповісти
Я звертаю увагу, що у пересічного доцента навіть столичного ВУЗу 4-рівня акредитації, рівень зарплати нижчий ніж у якогось зварювальника на стройці.
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09.02.2024 17:19 Відповісти
У цих всих кого ви перерахували посадові оклади не такі вже й високі, а от всякі допомоги та премії дозволені голосуванням депудятлів. В них і є корінь зла. Припустимо оклад мера якогось районного чи обласного міста приблизно від 20 до 40 тисяч, а от премії дійсно зашкалюють від 100 до 200 тисяч. І так же з іншими посадовцями та депудятлами.
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09.02.2024 16:23 Відповісти
Яке пібвищення податків?! З глузду зовсім вже зїхали!? Треба просто відмовитись у такому разі від надзатратних, і на сьогоднішній день зовсім не приорітетних бюджетних галузей: освіта, культура, наука, сорт, соціаьна допомога (принаймі зменшити її на 50%, або хай ті, що стоять на біржах 2-3 рази щотижня виконують якійсь соціальні роботи) на користь України, ЗСУ! Тоді грошей стане набагато більше. І ще, навіщо зараз така кількість закладів освіти в Україні!? Хто в них вчиться або виховується!? А це все заробітні плати з бюджету. Наприклад,- в невеличкому обласному центрі аж 5 університетів і 8 коледжів! А реально жителів десь близька 125 000 чоловік. Більшість з цих навчальних закладів реально порожніють. А заробітні плати керівництву, кадровому штату виплачують справно щомісяця, та ще й премії 100%!!! То може варто було б це все звести до якогось логічного спільного знаменника - зробити один, але нормальний, або всі закрити і у сусідній області зробити потужний освітньо-науковий кластр?! Думайте,думайте, думайте!!
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09.02.2024 15:42 Відповісти
Вірно глаголиш Наташа, чим більше тупих як ти, тим легше владі. Скорочувати треба не освіту, а держапарат.
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09.02.2024 15:48 Відповісти
Ніхто його не скоротить! Не воюй з вітряними млинами і не пісяй проти вітру. Бюрократія в Україні не переможна як і корупція, хоча все це одне й те ж!
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09.02.2024 15:50 Відповісти
Наташа з'******* у хранцію де бюджети на освіту захмарні і пропонує Україні взагалі відмовитися від фінансування освіти. Ти шо довпойоп?!
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09.02.2024 17:21 Відповісти
..заздри мовчки.
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11.02.2024 12:50 Відповісти
Коли серу Черчіллю під час війни запропонували скоротити видатки на культуру та освіту, він відповів: "А за що тоді ми воюємо?".
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09.02.2024 16:09 Відповісти
Я хочу відповісти цитатою з одного відомого радянського фільма, мабуть назва його "Зелений фургон:
"Шура, в Одессе никогда не будут ходить трамваи! Почему Вы так думаете!? Да потому Шура, что на них некому будет ездить"!
Та де та культура, освіта, спорт, виховання якщо більшість насерення правдами-не правдами звалила за кордон і повертатись в Україну навіть не планує, а решта мріє, що якось звідси валити треба! Для чого створювати те, що ніколи і нікому не знадобиться?!
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09.02.2024 16:59 Відповісти
Ну, якщо так думати, то і взагалі воювати далі не варто. Збираємо манатки, поки живі, і валимо звідси...
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09.02.2024 18:53 Відповісти
Здорово! Ще соціальну допомогу зменшить. Щоб малозабезпечені та багатодітні родини зовсім гинули?? То Ви програму Зе!падла по скороченню населення України зараз виклали??
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09.02.2024 16:24 Відповісти
А Ви її збираєтесь отримувати?! Ви новини хоча б читаєте?! Уряд "Зе" розробляє плани "Б", "В", що робити у разі відмови США фінансово допомагати Україні!!! І це стосується не лише США. Як тільки США припинить грошові транші, за ними відразу цю ініціативу підхоплять Німеччина, Франція, Польща, Чехія і ще багато країн ЄС. Просто треба комусь почати. Читайте новини! Наївні Ви!!!
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09.02.2024 16:46 Відповісти
Наташа, не оріть, бо захлинетесь. Я не тільки читаю новини, але й розумію прочитане, на відміну від Вас.
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09.02.2024 18:53 Відповісти
- Робочі місця, збільшення виробництва?
- Уряд: ні не чули...
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09.02.2024 15:47 Відповісти
І доречі, тут зайщла мова за зарплати викладачів Українських Вишів! Повірте, не бідують і мають ще й зверху за рахунок сесій від студентів. У викладача середнього рівня Вишу зарплатня 20-25 000 грн/місяць. У ректора Вишу - 75-90 000 грн/місяць, його заступників - 55-60 000 грн/місяць. Ось Вам і весь кошторис! А питання-що вони корисного роблять в освіті!? Штани просижують та папір карлючками марають. Створюють вигляд дуже бурхливої науково-педагогічної роботи. Один написав 2 наукові статті за рік, інший 6 статтей, а хтось 100 статтей. А що в результаті це дало?!
Дірку від бублека! Кому все це треба?!
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09.02.2024 15:48 Відповісти
Наташу в спам, все по методичці пише, аби тільки люди не думали про те скільки краде пересічний посадовець держапарату.
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09.02.2024 15:51 Відповісти
Так посадовці з держапарату самі працюють з керівниками Вишів, щоб ось ці гроші вивсети з бюджету і покласти собі у кишеню. Славнозвісний МОН вже давно таким не є. Це агенція по відмиванню вкрадених бюджетних кошів.
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09.02.2024 15:55 Відповісти
Тут прийдется выбирать - или массовая мобилизация, или налоги... Одновременно не получится. Кроме того, без помощи США из экономики вычтется мультиприкатор, который поддерживал экономику... Поэтому произойдет двойное падение...
Поэтому топорные решения не сработают. Надо думать, а с "думать" у наших чиновников очень плохо.
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09.02.2024 16:30 Відповісти
А церковне духовенство до массової (тотальної) мобілізації будуть залучати???
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09.02.2024 16:52 Відповісти
Вони гроші на армію збирають, доречі без податків. Так щоїм можна підвищувати , все рівно на нуль множити
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09.02.2024 20:45 Відповісти
Ні., тільки жінок - в нас же тепер Гендерна рівність. Кожній бабі, що виїхала у Францію по пістолю і в штурмову бригаду
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10.02.2024 00:27 Відповісти
Есть у них еще вариант: мобилизовать человека, а средства с его счетов списать в пользу государства. Ну и имущество со временем тож. Чем не выход для либертарианской власти?
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10.02.2024 17:07 Відповісти
Тут прийдется выбирать - или массовая мобилизация, или налоги.
Министр финансов уже заявил,что бабла на мобилизацию нет.
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11.02.2024 00:04 Відповісти
Может зелёные пи..ры перестанут воровать ?
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09.02.2024 16:32 Відповісти
"папа, ты станешь меньше пить?
- нет, сынок, ты станешь меньше есть"
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09.02.2024 16:57 Відповісти
Податки підвищать в любому випадку. Гетьманцев вже вночі прохапується з криками "Та дайте ж мені працюючих налогами добити!"
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09.02.2024 16:35 Відповісти
Хай підвищують тоді пану презеденту нікуди буде тікати а люди вийдуть на вулиці і почнеться дискотека.
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09.02.2024 17:26 Відповісти
Ги гИ
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09.02.2024 18:21 Відповісти
Коли так пішла заруба, то нехай військові кажуть рідні виїздити з України, а далі самим відходити. Крахна із Віслюком і Кравасісєю приречена!
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09.02.2024 18:59 Відповісти
Податки треба давно було підвищити
В державі війна, і не треба розраховувати що хтось дасть
Дадуть але мало
Треба і своє мати
Мабуть треба і високі зарплати та пенсії урізати
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09.02.2024 19:28 Відповісти
Високі зарплати і пенсіі як раз у тих хто нічого не створює- у мусорні та чинуш.
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10.02.2024 10:40 Відповісти
Мозок тобі треба підвищити
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10.02.2024 23:01 Відповісти
В першу чергу отрібно скоротити непотріпні витрати та роздуті кадри.
У нас 17 членів ЦВК, які між виборами, щомісяця отримують виплати по 200-300 тисяч кожен!
ЦВК потрібно сумістити з інститутом статистики, він теж здійснює облік громадян, ЦВК фактично дублює роботу, а у період період виборів просто виплачувати винагороду за додаткову роботу!

Кількість населення скоротилося, отож скротити кількість депутатів-дармоїдів, а ще зменшити кількість їх помічників, бо кожен депутат-дармод, ще має по три помічника-дармоїда яких ми утримуємо.

Обкласти податками церкви.
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09.02.2024 20:02 Відповісти
Треба менше красти, а ще повернути награбоване!
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09.02.2024 20:06 Відповісти
Самый простой но тупой (самоубийственный) путь.
Поднимут налоги, закроется бизнес (переедет) в условную Польшу. Соответственно бюджет получит меньше налогов, возможно ещё меньше чем было. Потом восстановить этот бизнес будет или крайне сложно (нужны дешёвые кредиты), или невозможно вообще, потому что ниши будут заняты другими государствами. И придется покупать товары/услуги уже за валюту.
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09.02.2024 21:02 Відповісти
Давайте, повышайте, бггг.. Итак больше половины зарплат в стране- или в конверте, или в крипте.. тепилы.
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09.02.2024 21:58 Відповісти
Якраз то підвищити податки дуже просто достатньо просто ПДВ зробити не 20 а 25% і підняти акцизи на пальне і таким нехитрим способом заставити платити ці приховані податки всіх абсолютно .От такий елегантний спосіб пограбування народу.
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10.02.2024 00:29 Відповісти
"Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що Україна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу.."
Нам необхідно не податки підвищувати які знищать рештки бізнесу,а щоб союзники повернули нам ядерні потужності які обманом вициганили обіцяючи всеохоплюючі гарантії по будапештському меморандуму.
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10.02.2024 00:38 Відповісти
Україна може. Але володарі бізнесу не вівці. Вони і зараз не платять, бо тягар і був непомірно великий. Вони переїдуть до сусідніх держав або побудують нові схеми ухиляння. Дурень думкою багатіє. Хто це віддасть добровільно свої рідні кошти? Це несерьозно.
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10.02.2024 04:49 Відповісти
зачекайте!
то хто з нас, ми чи кацапи, перший перетвориться на кндр?
самозакоханий молодий, пєльменчік у нас вже є. пєльмєнчік в мілітарі.
останнього народного лідера виштовхали. залишилось посадити. питання часу.
кордони закриті, вертухаї патрулюють всі підходи. тису, особливо.
кріпацтво, ось ось законодавчо затвердять.
пшеницю всю продали. тобто голод неминучий.
концтабори? точно! потрібні концтабори.
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10.02.2024 15:08 Відповісти
Україна може громадян на органи продавати. Ну а що, все одно відношення як до кріпосних.
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10.02.2024 15:37 Відповісти
Можна з депутатів,судей та прокурорів бо воги гарно їдять та відпочивають
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10.02.2024 19:08 Відповісти
Я как ФОП не против платить 50% налога, но при условии, что все сверх обычной суммы налога уйдет на потребности ВСУ и за каждую потраченную гривню мне отчитаются.
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10.02.2024 17:06 Відповісти
Х@йця на три лиця- zeлупі,єрмачму та гетьгамну!
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10.02.2024 19:07 Відповісти
Підвищити податки будь-який дурень може. Але рано чи пізно корова здохне. Не пиз..дити все, до чого можете дотягнутися, не пробували?
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10.02.2024 22:59 Відповісти
Україна не може , аот опа ермака легко, не задумуючись , ведь гаспадін арахамія всьо падпісал , як сказав путін в інтервю
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11.02.2024 07:35 Відповісти
В разі зменшення фінансування. Забрати виплати колишнім суддям, прокурорам і іншим чиновникам. Дати їм такі пенсії як у роботяг. Думаю має ще залишитись.
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11.02.2024 07:54 Відповісти

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