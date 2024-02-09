Україна може підвищити податки в разі припинення допомоги з США, – Bloomberg
Україна розробляє план на випадок припинення допомоги від США. Зокрема, йдеться про йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.
Українські чиновники планують запропонувати цей план МВФ наступного тижня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що Україна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу. Це є умовою для її кредитної програми на суму $15,6 млрд.
Співробітники МВФ на чолі з керівником місії фонду в Україні Гевіном Греєм здійснять триденний візит до Києва, починаючи з 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та розблокує транш допомоги у розмірі $900 млн.
За програмою МВФ Україна цього року має отримати $5,3 млрд.
"Ключовим джерелом коштів для заміни коштів зі США буде розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки є високоліквідними, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть інвестувати готівку, яку вони утримують через ризик війни, у високодохідні державні облігації", пише видання.
Це може принести принаймні $5 млрд доходу цього року. Водночас уряд також міг би підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.
Як повідомлялося, у січні Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.
Водночас 8 лютого Сенат США ухвалив процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону. Україна може отримати пона $60 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по отношению к общей численности населения - это совсем небольшой процент.
https://te.20minut.ua/Reviews/milyonna-zarplata-i-avto-zapisani-na-druzhinu-y-sina-scho-zadeklaruvav-11911362.html
Керівник обласної прокуратури Олександр Білошицький 7 грудня отримав https://public.nazk.gov.ua/documents/df0d5586-25d9-42b1-9653-a8d982d275ef 232 тис. 892 грн зарплати. Його декларації за 2021 та 2022 рік станом на 3 січня 2024 року не оприлюднені.
Перший заступник керівника обласної прокуратури Олег Мостиховський 7 грудня отримав https://public.nazk.gov.ua/documents/23a82ca6-2897-4ad4-ab06-a7ace2051f4a 211 тис. 528 грн зарплати.
В декларації Мостиховського https://public.nazk.gov.ua/documents/b90bf204-1146-46fc-b9d6-f6c868711370 за 2022 рік зазначено, що його в перший рік повномасштабного російського вторгнення його зарплата становила 1 млн 541 тис. 203 грн (у https://public.nazk.gov.ua/documents/db0f9e7f-dca9-4f1f-9442-e5ae8fd20397 2021 році - 1 млн 293 тис. 186 грн), 2 червня він https://public.nazk.gov.ua/documents/82302fab-9517-4457-8081-6*********** купив автомобіль Toyota Venza 2020 р.в. за 743 тис. 900 грн, а в листопаді-грудні купував криптовалюту, загальна вартість якої на час придбання становила 54 тис. 533 грн. Готівкою перший заступник прокурора декларує 37 тис. 200 доларів (станом на 1 січня 2022 року було 43 тис. дол.), 65 тис. гривень (було 520 тис. грн), 3250 євро (було 2150 євро), на банківських рахунках зберігається 192 тис. 824 грн (було 333 тис. 268 грн).
Заступниця керівника обласної прокуратури Роксолана Гребенюк 7 грудня отримала https://public.nazk.gov.ua/documents/24a3cab4-90f4-41c7-a7b6-71921b6f0d01 200 тис. 304 грн зарплати. Її декларації за 2021 та 2022 рік станом на 3 січня 2024 року не оприлюднені.
"Шура, в Одессе никогда не будут ходить трамваи! Почему Вы так думаете!? Да потому Шура, что на них некому будет ездить"!
Та де та культура, освіта, спорт, виховання якщо більшість насерення правдами-не правдами звалила за кордон і повертатись в Україну навіть не планує, а решта мріє, що якось звідси валити треба! Для чого створювати те, що ніколи і нікому не знадобиться?!
- Уряд: ні не чули...
Дірку від бублека! Кому все це треба?!
Поэтому топорные решения не сработают. Надо думать, а с "думать" у наших чиновников очень плохо.
Министр финансов уже заявил,что бабла на мобилизацию нет.
- нет, сынок, ты станешь меньше есть"
В державі війна, і не треба розраховувати що хтось дасть
Дадуть але мало
Треба і своє мати
Мабуть треба і високі зарплати та пенсії урізати
У нас 17 членів ЦВК, які між виборами, щомісяця отримують виплати по 200-300 тисяч кожен!
ЦВК потрібно сумістити з інститутом статистики, він теж здійснює облік громадян, ЦВК фактично дублює роботу, а у період період виборів просто виплачувати винагороду за додаткову роботу!
Кількість населення скоротилося, отож скротити кількість депутатів-дармоїдів, а ще зменшити кількість їх помічників, бо кожен депутат-дармод, ще має по три помічника-дармоїда яких ми утримуємо.
Обкласти податками церкви.
Поднимут налоги, закроется бизнес (переедет) в условную Польшу. Соответственно бюджет получит меньше налогов, возможно ещё меньше чем было. Потом восстановить этот бизнес будет или крайне сложно (нужны дешёвые кредиты), или невозможно вообще, потому что ниши будут заняты другими государствами. И придется покупать товары/услуги уже за валюту.
Нам необхідно не податки підвищувати які знищать рештки бізнесу,а щоб союзники повернули нам ядерні потужності які обманом вициганили обіцяючи всеохоплюючі гарантії по будапештському меморандуму.
то хто з нас, ми чи кацапи, перший перетвориться на кндр?
самозакоханий молодий, пєльменчік у нас вже є. пєльмєнчік в мілітарі.
останнього народного лідера виштовхали. залишилось посадити. питання часу.
кордони закриті, вертухаї патрулюють всі підходи. тису, особливо.
кріпацтво, ось ось законодавчо затвердять.
пшеницю всю продали. тобто голод неминучий.
концтабори? точно! потрібні концтабори.