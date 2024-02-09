Кабмін призначив нового очільника Мінветеранів

Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 9 лютого, повідомляє пресслужба уряду.

Порхун обіймає посаду першого заступника міністра у справах ветеранів з квітні 2020 року. Він з листопада 2008 року до грудня 2017 року проходив службу у Збройних силах України, нагороджений орденом "Золота зірка", є Героєм України.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.