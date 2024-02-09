Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, колишні військомати), дозволивши їм працювати цілодобово.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 9 лютого, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного ТЦК мають право цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
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Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію
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У цих "тцк" навіть посвідчень немає ( як і у більшості ментів)👈
Чомусь так звані "укр. можновладці" примушують громадян робите те, від чого вони самі (деяки чотири рази)👈 відкосили.🤪
Законів і Конституції немає тільки для бесправних колгоспників які сміються з освіти.
І тепер якщо побачиш когось вночі - одразу всім ясно: то вони в ТЦК ідуть) Гуртом, з піснями, пивасом, і дівчатами, щоб веселіше)