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Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

мобілізація,тцк

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, колишні військомати), дозволивши їм працювати цілодобово.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 9 лютого, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного ТЦК мають право цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Читайте також: Новий законопроєкт про мобілізацію: Омбудсмен назвав суперечливі норми

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

Кабмін (7746) військкомат (45) мобілізація (468)


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Топ коментарі
+63
Це щоб не було затримок у "війні технологій". Зранку технологію затягують у бусік, вдень технологія проходить "ВЛК" - повністю придатна, ввечері технологія вже на полігоні, а через 2 тижні - під Авдіївкою.
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09.02.2024 15:17
+53
все чьотко!
десь, о сьомій вечора, тебе знімають з електрички. опівночі, ти проходиш влк. о шостій ранку, ти на полігоні.
через два тижні ти штурмуєш посадку з кацапами.
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09.02.2024 15:19
+44
узаконили те що і так відбувалось.
наступний крок легалізувати КПЗ ТЦК СП та тортури.
мяснику потрібно більше мяса для штурмів.
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09.02.2024 15:25
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В Україні існує тільки контрактна армія ( згідно з Указом МО №490), а (примушення до контракту - це кримінальний злочин)👈
У цих "тцк" навіть посвідчень немає ( як і у більшості ментів)👈
Чомусь так звані "укр. можновладці" примушують громадян робите те, від чого вони самі (деяки чотири рази)👈 відкосили.🤪
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09.02.2024 20:54 Відповісти
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09.02.2024 21:36 Відповісти
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09.02.2024 21:38 Відповісти
На жаль, Ви помиляєтесь. Хотілося б, щоб тицики були юридично нікчемною структурою без права на існування. Але бажане - це не є дійсне
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11.02.2024 11:12 Відповісти
Я не помиляюсь, інформація є у відкритих юридичних джерелах, не треба лінуватись щоб ознайомитись з матеріалами.
Законів і Конституції немає тільки для бесправних колгоспників які сміються з освіти.
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11.02.2024 13:15 Відповісти
👉( 1230/96, поточна редакція - Прийняття від 19.12.1996.)"Про Велику ДЕРЖАВНУ ПЕЧАТКУ УКРАЇНИ" Печаткою мають завіряти всі укази Президента України . Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.
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09.02.2024 22:21 Відповісти
Вот тебе и ЗеленскийГарантКонституции! За пять лет от свободной страны ЭТОТ с ЭТИМИ довели Украину до ЗЕ-РЕЙХА с ТЦК-ЗЕгестапо! Ну что , 73%-ная ЗЕотара , так выглядит сегодня ваша победа над Порошенко?
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09.02.2024 23:44 Відповісти
З власного досвіду щодо ТЦК - в 9 ранку ще нікого немає, в 12 вже нікого немає. Виходить їм збільшили робочий час на 700%!!! Це ж яке нелюдське ставлення до них!
І тепер якщо побачиш когось вночі - одразу всім ясно: то вони в ТЦК ідуть) Гуртом, з піснями, пивасом, і дівчатами, щоб веселіше)
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10.02.2024 03:07 Відповісти
Просто вночі добровольців більше. А взагалі, якщо робота не виконується у встановлений трудовим договором час, то цьому є всього два пояснення: 1. особа на яку покладено обов'язки не відповідає займаній посаді; 2. її безпосередній керівник не відповідає займаній посаді. І так до самого верху піраміди.
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10.02.2024 09:26 Відповісти
Тепер зрозуміло , чому ця новина в розділі "БІЗНЕС ")))?
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10.02.2024 10:07 Відповісти
Для всех и для каждого! Вы ещё не видеди настоящих ряженых "инвалидов"! Косит под полубомжа, с палочкой, хромает на одну ногу. Зашёл за угол, палочку под руку и побежал на останову маршрутки. Сама в Киеве видала. На остановке все немножко оторопели. Ничего себе инвалид! А нас тут ТЦК чмырит по-полной, а этот им палочкой грозит. Отобрать эту палочку, да по загривку ею поездить хорошо, что бы знал как врать нагло! А ему оказывается всего-то 50 лет. Это так маскируются, что бы из ТЦК не дёргали проверкой документов. Проверять надо всех, абсолютно всех! В Украине военное положение!
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10.02.2024 10:38 Відповісти
Особливо ботів зареєстрованих місяць назад під чужим прапором , що пише на москалській мові . Ряжений Наташа- Ахмєд- Іван не пішов би ти в кільватері руського корабля?
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10.02.2024 10:55 Відповісти
твій висер нагадуе мекання вівці" я доч ахфвіцера "
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10.02.2024 19:47 Відповісти
Наташа, если ты Наташа, конечно, тебя даже и лечить не нужно, сразу усыплять. Ибо ты конечное существо, пишущее свои маразмы в комментариях
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10.02.2024 21:32 Відповісти
Наташок ! Ну у тєбя і зрєніє , с Паріжа відіш как полубомж с палочкой по Кієву бєгаєт Руссотроляко ! Усохни на болота !
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12.02.2024 00:13 Відповісти
и корыта поставьте чтобы они и жрали там ночье. Медкомисию чтобы ночью прохили врачей туда же.
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10.02.2024 10:50 Відповісти
Хороший конвеер разрабывают. Законами народ хотят к голоду довести, а ТЦК будет оформлять нон стоп. Только покурить будут выпускать. Так где рабы???? В Европе украинцы рабы или в Украине??? Жирные лживые олигархи вместе с Зеленским довели страну до самого настоящего рабства. Не хочешь умереть от голода иди умри на фронте. Логика проста !!!
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10.02.2024 10:53 Відповісти
постанова кабміну - не законодавчий акт
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10.02.2024 10:54 Відповісти
Люди не обезьяны товаришу президенте. И они будут умирать от голода, но хер пойдут по вашей системе. Царька возомнил еврей сцыкливый?
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10.02.2024 10:55 Відповісти
ПИ...таратата..ДО..таратата...РА...таратата..СЫ у дальше сами знаете
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10.02.2024 15:08 Відповісти
нє, але тепер ТЦК може спокійно працювати і в Буковелі і в кабаках .ресторанах і навіть може ходити на нічні чування до монастирів,замолювати гріхи свої і "ззедента"
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10.02.2024 16:01 Відповісти
Йййй
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10.02.2024 23:02 Відповісти
Тобто репресії 24/7... Слухайте, але яник давно переплюнутий !
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11.02.2024 14:19 Відповісти
Не можна заважати вночі людям спати.
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11.02.2024 15:20 Відповісти
я можна цілодобово проводити медичні огляди? лікарі - це цивільні люди, у них є робочий день, їм розпорядок ТЦК до самої сраки. чистої води долбоїбізм.
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11.02.2024 15:37 Відповісти
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