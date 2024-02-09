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Кабмін створив Промислово-оборонний комітет під керівництвом Шмигаля

уряд,шмигаль

Кабінет Міністрів під час засідання 9 лютого утворив Промислово-оборонний комітет України. Очолить комітет прем’єр-міністр України.

До складу увійдуть міністр із питань стратегічних галузей промисловості, міністр оборони, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки, віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ та голова Служби безпеки України.

Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу.

"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання – вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що уряд також запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади: "Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни".

Автор: 

Кабмін (7746) оборона (500)


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