Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні почав знижуватися щодо долара США та євро після незначних коливань минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 12 лютого, на рівні 37,6234 грн/$, порівняно із 37,5707 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро знизився на 10 копійок – до 40,5129 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.