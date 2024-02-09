Інфляція сповільнилася у січні до 0,4%, найбільше подорожчали овочі, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилася до 0,4%, порівняно з 0,7% грудні 2023 року, на 0,5% у листопаді, 0,8% – у жовтні та на 0,5% – у вересні.

У річному обчисленні, порівняно із січнем 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Загалом за підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Базова інфляція в січні становила 0,4% у місячному обчисленні, а в річному – 4,6%.

За підрахунками Держстату, у січні споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, за оцінками Держстату. Зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% пояснюється подорожчанням амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%, підрахував Держстат.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.