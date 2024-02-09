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Новини
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Інфляція сповільнилася у січні до 0,4%, найбільше подорожчали овочі, – Держстат

инфляция

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилася до 0,4%, порівняно з 0,7% грудні 2023 року, на 0,5% у листопаді, 0,8% – у жовтні та на 0,5% – у вересні.

У річному обчисленні, порівняно із січнем 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Загалом за підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Базова інфляція в січні становила 0,4% у місячному обчисленні, а в річному – 4,6%.

За підрахунками Держстату, у січні споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, за оцінками Держстату. Зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% пояснюється подорожчанням амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023 року інфляція становила 5,1%, підрахував Держстат.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.

Автор: 

інфляція (711) ціни (3446) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+2
Ага, особливо це кидається в очі в магазинах! Парадокс - за даними держстату ціни впали, а по факту купуєш менше - платиш суттєво більше!
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09.02.2024 18:14
+1
Аякжеж....сповільнилася...особливо це сповільнення ,відчувають пенсіонери..
Чекаємо нової інфляції
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09.02.2024 16:17
+1
найбільше подорожчали овочі

Взагалі-то овочі (та ін.) самі не дорожчають (як і чашка не може сама розбитися).
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09.02.2024 16:18
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Аякжеж....сповільнилася...особливо це сповільнення ,відчувають пенсіонери..
Чекаємо нової інфляції
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09.02.2024 16:17 Відповісти
я дуже радий за пенсіонерів, що вони вигрібають по повній, бо сьогодні вони живуть так, як вони голосували останні 33 роки.
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09.02.2024 17:54 Відповісти
найбільше подорожчали овочі

Взагалі-то овочі (та ін.) самі не дорожчають (як і чашка не може сама розбитися).
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09.02.2024 16:18 Відповісти
Ага, особливо це кидається в очі в магазинах! Парадокс - за даними держстату ціни впали, а по факту купуєш менше - платиш суттєво більше!
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09.02.2024 18:14 Відповісти
а чого б овочам взимку не дорожчати? Держатстат ще б пожалівся на подорожчання чорної ікри у порівнянні з СРСР.
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09.02.2024 18:40 Відповісти
Тому що не треба витрачатися на охолодження складів.
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09.02.2024 19:43 Відповісти
треба витрачатися на опалення теплиць взимку.
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10.02.2024 00:50 Відповісти
А що у Турції чи Нідерландах овочі взимку не ростуть?
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09.02.2024 22:33 Відповісти
там ще й яблука ростуть взимку. Але довези іх і вони будуть дорожче у два рази ніж мєсніє.
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10.02.2024 00:52 Відповісти
Восени закупили картоплю,цибулю,насолили
огірків,помидорів,баклажанів,перець,
наварили цукатів з груші,крижовника,
вишні,насушили яблук,закрили компоти,
зробили яблучний сік,виноградне вино...
але це при умові,що є заміський будиночок,
погріб для зберігання,а ще роботящі руки...
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09.02.2024 19:52 Відповісти
Ну, якщо займатися тільки заготовками харчів, то норм.
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09.02.2024 22:32 Відповісти
А ці статисти у реальні магазини взагалі не ходять?
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09.02.2024 22:31 Відповісти
Да ладно
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11.02.2024 22:41 Відповісти

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