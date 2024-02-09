Колишній зять Черновецького купив ще один завод

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Браз" і фонду "Дженерал Інвестментс" В’ячеслава Супруненка придбати майно, що належить ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 8 лютого, повідомляється на сайті комітету.

ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" належать будівлі колишнього КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" у Броварах, уточнює Liga.net.

Майновий комплекс цього підприємства вивели з комунальної власності територіальної громади Києва в кінці 2000-х – на початку 2010-х років. Обставини цієї схеми розслідувалися в межах кримінального провадження, звинувачення висунули проти колишнього начальника Головного управління промисловості, енергетики та зв'язку КМДА, але у 2023 році справу закрили без вироку через завершення строків давності.

Тоді ж Печерський суд Києва скасував арешт, накладений на комплекс будівель колишнього Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій. У рішенні повідомляється, що до його складу входять вісім об'єктів загальною площею 122 000 кв. м за адресою:

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1;

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1-а;

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1-б;

Бровари, бульвар Незалежності, 30/1-д;

Бровари, бульвар Незалежності, 32;

Бровари, бульвар Незалежності, 32-а;

Бровари, бульвар Незалежності, 32-б;

Бровари, бульвар Незалежності, 32-в.

Поруч на бульварі Незалежності, 30, зареєстрований Броварський алюмінієвий завод (бренд – BRAZ). На його сайті вказано, що він входить до складу групи компаній Alumeta. Засновником Alumeta вказаний Сергій Шапран.

За даними аналітичної компанії Contr Agent, власником ТОВ "Броварський алюмінієвий завод" Шапрана є кіпрська компанія "Алюмета ЛТД".

Власником ТОВ "Браз", яка купує нерухомість поруч із Броварським алюмінієвим заводом, є кіпрська компанія зі схожою назвою – Алюмета Груп ЛТД. Її бенефіціарами вказані В'ячеслав Супруненко та його сусід і бізнес-партнер Роман Ярошенко. У фонді "Дженерал Інвестментс" Супруненко єдиний власник.

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Як повідомлялося, у серпні минулого року інша компанія Супруненка – ТОВ "Київський завод Росинка" – викупила активи заводу безалкогольних напоїв "Росинка" у Києві за 138,5 млн грн.

Загальна площа майнового комплексу становить 22 536,4 кв. м. Він знаходиться в одному з центральних районів Києва на вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє), неподалік станції метро "Шулявська".

У листопаді минулого року виявилося, що кіпрські компанії Супруненка в результаті банкрутства одного з найбільших виробників хліба у Києві та області ПрАТ "Київхліб" стали власниками торговельної марки "Київхліб" та семи хлібзаводів, що входили до складу компанії.

В'ячеслав Супруненко – колишній депутат Київради і зять ексмера Києва Леоніда Черновецького (у 2006-2012 роках). Його брат Олександр Супруненко був народним депутатом VI ("Партія Регіонів") та VII скликань. Серед іншого, братам Супруненкам належить "Асвіо Банк".