Кабмін запропонував передати арештовані санаторії для реабілітації військових

Кабінет Міністрів пропонує дозволити АРМА передавати арештоване майно санаторно-курортного напряму для подальшого використання в забезпеченні реабілітації військовослужбовців.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до статті 21 закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо підвищення ефективності управління активами", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом, зокрема, передбачено що управління активами, у тому числі майном санаторно-курортного напряму, може здійснюватися шляхом його передачі центральному органу виконавчої влади, підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.

Мова, зокрема, йде про майно, на яке накладено арешт у кримінальному або позовному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, для забезпечення потреб держави та реабілітації військовослужбовців, зокрема звільнених з військової служби внаслідок захворювання, повʼязаного з виконанням обовʼязків військової служби, ветеранів війни.

Передача майна можлива, окрум того, унітарному державному підприємству обласної військової адміністрації або господарському товариству, 50% і більше акцій (часток) якого перебуває у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Згідно з Єдиним державним реєстром активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, наразі в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перебувають шість закладів санаторно-курортного напрямку.