Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів впали до 130 мільярдів, – Шмигаль

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 лютого 2024 року становлять 130 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд своєю чергою продовжує надавати українським громадам необхідну фінансову допомогу.

"У січні цього року перерахували на місця 11,8 млрд грн. Зокрема, 2,5 млрд грн додаткової дотації", – поінформував Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 лютого 2024 року становлять 130 млрд грн.

"Важливо, аби ці кошти працювали насамперед для захисту України та наших громадян", – додав він.

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Як повідомяллося, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 вересня 2023 року становили 201,8 млрд грн.

Нагадаємо, що цього року надходження від ПДФО з доходів військових (96,3 млрд грн) буде спрямовано до спецфонду держбюджету для посилення обороноздатності країни: