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Родина Злочевського продала свій транспортний бізнес в Україні

злочевский

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ "Ковальська Сировина" із групи "Ковальська" придбати понад 50% у ТОВ "Вінтер Карго".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 8 лютого, повідомляється на сайті комітету.

За даними YouControl, "Вінтер Карго" займається перевезенням вантажів річковим та автомобільним транспортом, а також складським господарством. Її власником вказане АТ "ЗНВКІФ "Скайфол", а кінцевими бенефіціарами – зареєстровані на Кіпрі Анна та Каріна Злочевські – доньки ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, який переписав на них свій бізнес.

Минулого року група "Ковальська" придбала компанії та обладнання для видобутку річкового піску у Київській та Чернігівській областях. У планах компанії видобуток до 1 млн тонн річкового піску на рік.

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Як повідомлялося, раніше Анна і Каріна Злочевські придбали колишнє приміщення київського заводу "Арсенал", де зараз знаходиться Kyiv Food Market.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена ​​брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek та ін.

Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях. Загальна кількість працівників – 5 тис. осіб.

Крім цього, до групи входить "Ковальська Нерухомість", яка займається будівництвом житлових об'єктів у Києві. У її портфелі – 20 завершених житлових проектів.

Автор: 

Злочевський Микола (120) продаж (2064) транспорт (506) річковий транспорт (24)


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