Суд заочно арештував голову правління банку "Альянс"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту двох фігурантів справи про заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" на суму понад 716 млн грн та легалізації коштів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Після затримання указаних підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – зазначається у повідомленні.

САП не називає прізвищ підозрюваних, проте за даними видання "Слово і Діло", йдетья про голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову та колишнього директора департаменту адміністратора розрахунків ПрАТ "Укренерго" Дмитра Кондрашова.

Крім того, ВАКС дозволив провести заочне розслідування стосовно давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського – Михайла Кіпермана, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.

Як повідомлялося, раніше ВАКС заочно арештував Михайла Кіпермана у межах цієї справи. На засіданні прокурор САП зачитав листування, яке нібито підтверджує контроль Кіпермана над ТОВ "Юнайтед Енерджі" та іншими компаніями-фігурантами розслідування.

Крім того, наприкінці січня НАБУ оголосило у розшук Кіпермана, голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову та ексначальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова.

У чому підозрюють Кіпермана і "Юнайтед Енерджі"?

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів: організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед "Укренерго", але керівник відповідного департаменту державної компанії не зупинив продаж. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року НЕК "Укренерго" подала до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".