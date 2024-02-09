Російські окупанти почали користуватися інтернетом Starlink Ілона Маска, термінали почали масово продавати в Росії

Російські окупаційні війська почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink Ілона Маска, яка раніше надавала послуги зв’язку лише Збройним Силам України за контрактом з Пентагоном.

Інформацію про появу в окупантів терміналів Starlink спершу оприлюднив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, пише Newsweek.

За даними українських військових, термінали Starlink працюють на окупованих територіях.

На карті, розміщеній на сайті Starlink, дійсно видно, що окуповані Росією частини Херсонської та Запорізької (але не Донецької та Луганської) областей потрапляють до зони обслуговування.

Представник компанії SpaceX Маска, яка надає послуги зв'язку Starlink, переадресував запит Newsweek на повідомлення, розміщене у мережі X (колишній Twitter). У ньому йдеться про те, що SpaceX ніяк не співпрацює з урядом і збройними силами Росії, ніколи не постачала і не постачає обладнання Starlink до Росії і не забезпечує там зв'язку.

У компанії Маска запвнили, що Starlink також не постачають до ОАЕ, і ні в кого з посередників чи дистриб'юторів немає на це прав.

Представник Пентагону відповів Newsweek, що у відомстві знають про постачання Starlink на окуповані території України, але переадресували це питання "українським партнерам".

Постачання працюючих систем Starlink для окупаційних військ підтверджують і російські спеціалізовані ЗМІ, пише Thе Moscow Times.

"Понад 10 російських інтернет-магазинів почали продавати абонентське приймальне обладнання Starlink", – пише російське видання ComNews.

Там зауважують, що на відміну від торішніх поодиничних продажів неактивованих пристроїв "цього разу постачання в РФ йдуть в оптових масштабах" і з активованими акаунтами.

На території РФ мережа Starlink не працює, проте її сигнал доступний на окупованих територіях України, в тому числі у Криму, стверджують російські пропагандисти.

Російські продавці прямо вказують, що комплекти Starlink призначені для використання російськими окупантами. Так, на сайті російського інтернет-магазину Top Machines продають термінали Starlink для російських військ по 220 тис. рублів з особистим кабінетом, а також обіцяють допомогти налаштувати їх роботу.

Обладнання поставляється з ОАЕ, причому завозять його "буквально тоннами", розповів ComNews співрозмовник на російському ринку супутникового зв'язку. Перед ввезенням до РФ термінали масово реєструють на різні іноземні компанії (часто фігурує Кіпр), після чого активують аккаунт на будь-яке ім'я, часто вигадане.

Як відомо, у біографії Ілона Маска, оприлюдненій восени 2023 року, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму у 2022 році, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.

Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала. Однак Маск підтвердив, що державні органи просили його активувати роботу Starlink у цьому регіоні, але відмовився, щоб не стати "співучасником великої війни та ескалації конфлікту".

Пізніше сенаторка США Елізабет Воррен запросила провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, щоб відвернути атаку на російські військові кораблі поблизу берегів анексованого Криму.