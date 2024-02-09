Нацбанк зобов’яже банки встановити відеоспостереження за роботою кас

Національний банк України пропонує для громадського обговорення оновлення порядку організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ.

Зокрема, регулятор пропонує облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінансових установ, де здійснюються касові операції.

Йдеться про банки та юридичні особи, що отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.

Очівкується, що запропоновані зміни дозволять підвищити якість як внутрішнього контролю з боку банків та юридичних осіб, так і контролю з боку Національного банку за проведенням касової роботи, а також під час здійснення перевірок банків.

Для цього передбачається:

встановити заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю;

визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю;

врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження).

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу".

Щоб надати можливість банкам та юридичним особам належним чином підготуватися до виконання зазначених вимог, передбачається певний перехідний період до набрання чинності постановою після її прийняття правлінням Національного банку.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 19 лютого 2024 року за визначеною формою.