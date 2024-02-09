"Укргазвидобування" встановило п’ятирічний рекорд з видобутку газу

"Укргазвидобування" 8 лютого досягло найбільшого добового видобутку за понад 5 років – від грудня 2018 року.

"Укргазвидобування" досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року. За підсумками 8 лютого 2024 року компанія отримала 38,54 млн кубометрів товарного газу", – сказано в повідомленні "Нафтогазу".

Як зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, це комплексний результат, якого вдалось досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість – високодебітні, тобто дають понад 100 тис. кубометрів газу на добу.

Як додали в компанії, "Укргазвидобування" продовжує системно розвивати власний видобуток, впроваджуючи сучасні технології буріння та інші передові інженерні рішення.

"Лише на початку 2024 року нам вже вдалось запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. кубометрів газу на добу. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб зміцнити енергонезалежність та стійкість України", – додав Чернишов.

Як повідомлялося, цього тижня державне "Укргазвидобування" запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу.

У перші дні 2024 року "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тис. кубометрів газу на добу.