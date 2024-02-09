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Вартість біткойна перевищила $47 тисяч уперше за два роки

биткоин

Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin перевищила $47 тис., що є найвищим показником з березня 2022 року.

Згідно з даними Coin Metrics, у п’ятницю, 9 лютого, ціна флагманської криптовалюти зросла більш ніж на 4%, до $47 307 – уперше з березня 2022 року, передає Укрінформ.

Друга за популярністю у світі криптовалюта Ether подорожчала на 3% – до $2 511,75.

"Нещодавнє зростання ціни біткоїна можна пояснити нещодавнім притоком коштів у спотові біржові фонди, близькою перспективою халвінга (зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти, – ред.), що, як правило, викликає оптимізм у інвесторів, оскільки після цього ціни часто стрімко зростають", – заявила гендиректорка Defiance ETFs Сільвія Яблонскі.

Біткойн наближається до ключового "рівня опору", який дослідницька компанія Fairlead Strategy на початку цього тижня визначила на рівні $48,6 тис.

Автор: 

криптовалюта (628) біткоїн (288)


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