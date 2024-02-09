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Україна вийшла ще з трьох угод СНД

снд

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Здійснено вихід України з угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14 листопала 2008 року в Кишиневі", – повідомив Мельничук.

Водночас уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 року в столиці Узбекистану – місті Ташкент.

Окрім того, було здійснено вихід України з угоди про профілактику йод-дефіцитних станів серед населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що була підписана 31 травня 2001 року в Мінську.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з угоди про взаємодію міністерств внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері боротьби зі злочинністю.

Автор: 

СНД (73) угода (214)


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