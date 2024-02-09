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Новини
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Росіян закликали розвивати економіку за власний кошт

рубль

Заходи державної підтримки не здатні самостійно забезпечити стійке економічне зростання в Росії, і для цього потрібно задіяти кошти громадян.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Іван Чебесков, передає The Moscow Times.

"Найважливішим джерелом фінансових ресурсів для забезпечення сталого економічного зростання є інвестиційні гроші як громадян, так і інституційних інвесторів, якщо ми говоримо про стійке зростання", – сказав Чебесков.

"Коли ми говоримо про заходи державної підтримки, ми розуміємо, що вона хороша лише на певних рівнях", – додав він.

Раніше задіяти заощадження населення, щоб "забезпечити фінансовий суверенітет" і досягти розвитку економіки, президенту РФ Владіміру Путіну запропонував голова Мінфіну Антон Силуанов.

Десятки трильйонів рублів особистих накопичень громадян – це "хороший ресурс", пояснював він: "Цей ресурс може приносити дохід громадянам, і в першу чергу він повинен працювати на доходи громадян, так і використовуватися як джерело для економічного розвитку".

За даними Росстату, на кінець жовтня 2023 російські громадяни мали 62,6 трлн руб. заощаджень. 

Уряд РФ наступного року має намір скоротити витрати бюджету на підтримку національної економіки на 6%, з 4,13 трлн до 3,89 трлн руб., а в 2025 році – ще на 16%, до 3,25 трлн. Зекономлені гроші російська влада перенаправить на військові витрати, частка яких у бюджеті стане рекордною з радянських часів – 10,78 трлн рублів з 36,66 трлн, або майже 30%.

Автор: 

росія (14189) рубль (330)


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Отже, через пів року чи рік очікуємо:
Українцям слід розвивати економіку за власний кошт, треба залучити заощадження населення щоб забезпечити фінансовий суверенітет, а мільярди гривень особистих накопичень громадян це "хороший ресурс". - Гетьманцев.
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09.02.2024 21:07 Відповісти
Переводжу для Москалів на зрозумілу мову їх заощадження будуть конфісковувати для покриття дефіциту москальського бюджету.
Ні відкрито грабувати з пістолетом не будуть все зроблять елегантно або облігації військового займу які не можна буде не купити або заощадження москалів переведуть в недержавні пенсійні фонди які матимуть право вкладати заощадження лише державні облігації.
,, хрін редьки не солодший гусей общіпають.
Але думаю що наші випускники Криворізько Трускавець кої економічної школи будуть діяти таким же чином. Тому що у них замість мізків залишилися лише хапально жувальні рефлекси.
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10.02.2024 00:17 Відповісти
Те ж саме буде в Україні через 2-4 місяці.
Зє і К° у вічко ***** постійно заглядають.
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10.02.2024 12:04 Відповісти

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