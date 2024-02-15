Суд зменшив заставу для ексголови ДФС Насірова ще на 30 мільйонів

Судді Вищого антикорупційного суду частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого звинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн.

Як нагадує Центр протидії корупції, колишній посадовець перебуває під вартою вже 16 місяців.

"Судді продовжили тримання Насірова під вартою, однак замість встановлених раніше 100 млн грн застави тепер він має внести 70 млн грн. Таке рішення ухвалили судді Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський", – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

У разі внесення застави, обов'язки діятимуть до 14 квітня.

При цьому захист Насірова просив визначити заставу у 11 млн грн. Дружина Насірова нібито вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС. За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести як заставу.

Також судді зобов'язали Київський слідчий ізолятор невідкладного забезпечити право Насірова на медичну допомогу, зокрема проведення обстеження та лікування у Національному Центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова, Олександрівській лікарні або іншому медзакладі.

У чому підозрюють Насірова

У жовтні 2022 рокуу співробітники НАБУ та САП повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.