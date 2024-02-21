Adobe створила ШІ-помічника, який вміє аналізувати текстові документи

Компанія Adobe представила помічника AI Assistant, який працює на базі штучного інтелекту та здатен аналізувати PDF-файли.

Як повідомили в Adobe, AI Assistant швидко генерує підсумки та ідеї із довгих текстових документів, відповідає на запитання користувачів та форматує проаналізовану інформацію для використання в електронних листах, звітах і презентаціях, передає Укрінформ.

Новий помічник працює на базі моделей штучного інтелекту та машинного навчання, які є в основі технології Acrobat Liquid Mode, яка підтримує зчитування PDF-файлів на мобільних пристроях.

У компанії розповіли, що AI Assistant буде додано до програм Reader і Acrobat.

Користувачі Acrobat Individual, Pro та Teams, а також пробної версії Acrobat Pro, зможуть використовувати англомовну бета-версію нового помічника компанії вже з 20 лютого.

Інші функції AI Assistant з’являться у Reader протягом "найближчих днів і тижнів", а інші мови додадуть у помічник згодом.

У майбутньому за допомогою AI Assistant користувачі зможуть отримувати найважливішу інформацію з документів різних форматів і різних джерел, створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою ШІ, а також отримувати рецензії на створені документи для покращення їх якості.

Раніше повідомлялося, що розробник ChatGPT навчив штучний інтелект створювати відео з тексту.