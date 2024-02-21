Японія спростила видачу віз для короткострокового перебування українців

Уряд Японії дозволив видачу багаторазових віз на 5 років та з періодом перебування в країні до 90 днів для кожного візиту українським бізнесменам і родичам біженців, які ховалися від війни в Україні.

Як пояснили в МЗС Японії, йдеться про працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між двома країнами, членів родин, евакуйованих із України, що проживають в Японії, а також заможних українців із високими доходами та їхні родини, передає Укрінформ.

Ці категорії громадян отримають право звертатись за багаторазовими візами для короткострокового перебування в Японії, відповідно, з діловими цілями чи з метою відвідування родичів або знайомих.

В МЗС зазначили, що рішення про послаблення візових вимог прийняте з нагоди японсько-української конференції з відновлення, що пройшла в понеділок у Токіо, та має на меті сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин.

"Очікується, що згадане спрощення візового режиму покращить зручність для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії", – зазначили у міністерстві.

Про дату набуття цим рішенням чинності та додаткові відомості, включаючи перелік документів для заявки на довгострокову візу, відомство поінформує пізніше.