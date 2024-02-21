Запорізька АЕС через бойові дії залишилася на одній лінії живлення

Унаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Внаслідок бойових дій учора було знеструмлено високовольтну лінію електропередачі 330 кВ у Запорізькій області. У результаті Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення. У районі тривають бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Також через обстріл є пошкодження повітряної лінії на Чернігівщині, відключено близько 200 споживачів у двох населених пунктах.

Через технічні причини відключилась підстанція на Миколаївщині, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та адмінбудівля Миколаївського центру обслуговування мереж. Усіх споживачів уже заживлено.

Як наголосили у Міненерго, дефіциту в енергосистемі не фіксується. У резерві перебуває сім блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.