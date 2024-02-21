Понад 320 тисяч українських біженців виїхали з Німеччини

Упродовж двох років Німеччину залишили понад 300 тисяч українських біженців, які приїхали туди після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише n-tv, наразі в реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано майже 1,14 млн біженців з України, передає ЄП.

Із них близько 682 тисяч – жінки і близько 458 тисяч – чоловіки. При цьому 321 тисяча біженців, які приїхали до Німеччини після початку війни, вже не живуть тут.

Скільки з них повернулися в Україну, а скільки проживають в інших країнах, статистично не фіксується.

У Німеччині знайшли роботу 21% українських біженців працездатного віку.

Як повідомлялося, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим серед країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити на рівні 1,2-2%.