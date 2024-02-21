Понад 320 тисяч українських біженців виїхали з Німеччини
Упродовж двох років Німеччину залишили понад 300 тисяч українських біженців, які приїхали туди після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як пише n-tv, наразі в реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано майже 1,14 млн біженців з України, передає ЄП.
Із них близько 682 тисяч – жінки і близько 458 тисяч – чоловіки. При цьому 321 тисяча біженців, які приїхали до Німеччини після початку війни, вже не живуть тут.
Скільки з них повернулися в Україну, а скільки проживають в інших країнах, статистично не фіксується.
У Німеччині знайшли роботу 21% українських біженців працездатного віку.
Як повідомлялося, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим серед країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити на рівні 1,2-2%.
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800 євро то на місяць.. 520 євро на їду , одежу та всі інші побутові необхідності..
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500 євро то на житло, на місяць..Скоріше всього що живуть у двох і то його частка
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Медичне страхування - безкоштовне.. / ремонт зубів ним не передбачений/
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А то тільки сирійцям зі 100500 дітьми
Сам шукав роботу два місяці, дівчина моя ще досі в пошуках, уже 4 місяці.
Конкуренція шалена, на місце умовного продавця , 50-100 охочих.
Аргументація , що б назад не їхали в бошку не заходить поки ...що не доходить через голову, дійде через сраку! (С) ..мамО так говорили..))