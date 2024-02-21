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Новини
12 046 15

Понад 320 тисяч українських біженців виїхали з Німеччини

німеччина

Упродовж двох років Німеччину залишили понад 300 тисяч українських біженців, які приїхали туди після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише n-tv, наразі в реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано майже 1,14 млн біженців з України, передає ЄП.

Із них близько 682 тисяч – жінки і близько 458 тисяч – чоловіки. При цьому 321 тисяча біженців, які приїхали до Німеччини після початку війни, вже не живуть тут.

Скільки з них повернулися в Україну, а скільки проживають в інших країнах, статистично не фіксується.

У Німеччині знайшли роботу 21% українських біженців працездатного віку.

Як повідомлялося, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим серед країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити на рівні 1,2-2%.

Автор: 

біженці (695) Німеччина (1881) мігранти (433)


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Топ коментарі
+4
Полмиллиона патриотов в Мюнхенское ТРО записались ) ходят завернутые в украинские флаги, на стадионах их видно периодически... интересно вернутся ли?
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21.02.2024 11:30
+3
Аж 220 000 заїхало від початку дії програми, по відчуттях зачепитися тут зможе 25-35%.
Сам шукав роботу два місяці, дівчина моя ще досі в пошуках, уже 4 місяці.
Конкуренція шалена, на місце умовного продавця , 50-100 охочих.
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21.02.2024 15:00
+1
І куди ж вони виїхали???
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21.02.2024 11:12
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І куди ж вони виїхали???
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21.02.2024 11:12 Відповісти
Полмиллиона патриотов в Мюнхенское ТРО записались ) ходят завернутые в украинские флаги, на стадионах их видно периодически... интересно вернутся ли?
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21.02.2024 11:30 Відповісти
Сидел на днях у одной из Германии на стриме. Говорит все потратила и ждет своих "карманных" денег. А другой в чате пишет что получил свои 800 евро. Не знаю насколько это, на месяц или на неделю.
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21.02.2024 11:36 Відповісти
---
800 євро то на місяць.. 520 євро на їду , одежу та всі інші побутові необхідності..
..
500 євро то на житло, на місяць..Скоріше всього що живуть у двох і то його частка
..
Медичне страхування - безкоштовне.. / ремонт зубів ним не передбачений/
...
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21.02.2024 12:33 Відповісти
Піднімати економіку Німеччини і Польщі, а не своєї країни це так по-українськи.
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21.02.2024 12:05 Відповісти
Думали там молочні ріки, гроші з неба падають.

А то тільки сирійцям зі 100500 дітьми
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21.02.2024 12:14 Відповісти
12,41€ - googel hilf dir.
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21.02.2024 21:52 Відповісти
в Канаду виїхали!
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21.02.2024 12:33 Відповісти
і правильно зробили, Канада - саме те
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21.02.2024 14:54 Відповісти
Аж 220 000 заїхало від початку дії програми, по відчуттях зачепитися тут зможе 25-35%.
Сам шукав роботу два місяці, дівчина моя ще досі в пошуках, уже 4 місяці.
Конкуренція шалена, на місце умовного продавця , 50-100 охочих.
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21.02.2024 15:00 Відповісти
Украинцы узнали сколько на самом деле стоит их труд в демократическом государстве .
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21.02.2024 20:42 Відповісти
wieviel?
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21.02.2024 21:57 Відповісти
Деякі вертаються в Україну, потім хтось повертається.. Деякі стонуть як знову приїхати, хоча це і нескладно..
Аргументація , що б назад не їхали в бошку не заходить поки ...що не доходить через голову, дійде через сраку! (С) ..мамО так говорили..))
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21.02.2024 21:56 Відповісти

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