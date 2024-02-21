Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць, – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російської агресії Україна втратила 30% економіки та 3,5 мільйона робочих місць.
Про це він сказав під час інтерв’ю японському телеканалу NHK, передає Інтерфакс-Україна.
"Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, близько 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць", – сказав прем’єр.
Натомість, як повідомлялося, в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили. Це сталося переважно за рахунок українських біженців
Водночас в Польщі завдяки працевлаштованим українцям очікується зростання ВВП впродовж п’яти років на рівні 1,2-2%.
Більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів. Найважче знаходити робітників на виробничі спеціальності, також в дефіциті кадри для медичних закладів та спеціалісти – фармацевти. Детальніше читайте у нашому матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати.
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владімір путін повинен здохнути
Списувати на війну всі свої пройоби ЗЄ-влада добре навчиласч.
Звісно, що частина підприємств знищена. Звісно, що попит на продукцію зменшився. Заісно, що люди виїхали.
Але не треба ВСЕ списувати на війну. Бюджет був дірявим ще до війни. І Західна фінансова допомога просто дала змогу залатати ці дірки разом з втратами, нанесеними війної.
Яскравий приклад - переможні звіти Мінфіна та НБУ 2023. "Резерви ростуть. Економіка росте. Ростуть жири у маслі".
А потім **** - бабло з США не надійшло. І одразу грмвня попливла, резерви схуднули, економіка не така жвава стала.
Це ***** взагалі не економіка, а життя у борг!!! Все одно, що не мати роботи, позичати гроші і росказувати, який ти успішний.
Тобто, 3,5 мільйона людей в Україні зараз без роботи.
Так є робота на війні. У чому тоді проблема з мобілізацією?
Або ЗЄрмаки ******* про мобілізацію, або про кількість незайнятих людей.
Може розширили виробництво набоїв, снарядів, ракет, військової техніки? Чи тільки відновлюєте те, що зруйнували після виборів у 2019-му?
Те, що руйнувати економіку зелена пліснява почала відразу після того, як дірвалася до влади - зрозуміло і немовляті. От тільки "клятий барига" створив достаній запас міцності і вона протрималась майже 1,5 роки, а вже потім пішла незворотня руйнація, що триває по сьогодні.
Великий "прафесіанал" Гетьманцев робить усе, щоб вітчизняна економіка померла як найшвидше - це допоможе пришвидшити виконання оманських договорняків.
А поверх всього цього найвеличніші обісцянки янетряпки і усі в майбутньому часі - піпл хаває