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Новини
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Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць, – Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російської агресії Україна втратила 30% економіки та 3,5 мільйона робочих місць.

Про це він сказав під час інтерв’ю японському телеканалу NHK, передає Інтерфакс-Україна.

"Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, близько 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць", – сказав прем’єр.

Натомість, як повідомлялося, в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили. Це сталося переважно за рахунок українських біженців

Водночас в Польщі завдяки працевлаштованим українцям очікується зростання ВВП впродовж п’яти років на рівні 1,2-2%.

Більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів. Найважче знаходити робітників на виробничі спеціальності, також в дефіциті кадри для медичних закладів та спеціалісти – фармацевти. Детальніше читайте у нашому матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати.

Автор: 

ВВП (1140) робота (869) Шмигаль Денис (1486)


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Топ коментарі
+6
Почнемо з того, що економіка була просрана ще у 2020 році.
Списувати на війну всі свої пройоби ЗЄ-влада добре навчиласч.

Звісно, що частина підприємств знищена. Звісно, що попит на продукцію зменшився. Заісно, що люди виїхали.

Але не треба ВСЕ списувати на війну. Бюджет був дірявим ще до війни. І Західна фінансова допомога просто дала змогу залатати ці дірки разом з втратами, нанесеними війної.

Яскравий приклад - переможні звіти Мінфіна та НБУ 2023. "Резерви ростуть. Економіка росте. Ростуть жири у маслі".
А потім **** - бабло з США не надійшло. І одразу грмвня попливла, резерви схуднули, економіка не така жвава стала.

Це ***** взагалі не економіка, а життя у борг!!! Все одно, що не мати роботи, позичати гроші і росказувати, який ти успішний.
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21.02.2024 12:21
+3
большего вреда чем обезьяны от власти Украине не наносил никто!!!
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21.02.2024 12:13
+1
Не через війну, а через злочинців, які зробили все, щоб війна була і Україна до неї не була готова
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21.02.2024 12:21
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большего вреда чем обезьяны от власти Украине не наносил никто!!!
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21.02.2024 12:13 Відповісти
владімір путін вбиває українців ракетами - він винуватий у ВСЬОМУ
владімір путін повинен здохнути
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21.02.2024 12:20 Відповісти
когда увидишь, что https://biz.censor.net/user/584963 будет полгода стучать тебе в дверь, то ты говори всем, что на тебя никто не нападёт, выкинь телефоны, ножи и любые средства защиты у него на глазах и перед дверью клади красные дорожки
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21.02.2024 12:42 Відповісти
Почнемо з того, що економіка була просрана ще у 2020 році.
Списувати на війну всі свої пройоби ЗЄ-влада добре навчиласч.

Звісно, що частина підприємств знищена. Звісно, що попит на продукцію зменшився. Заісно, що люди виїхали.

Але не треба ВСЕ списувати на війну. Бюджет був дірявим ще до війни. І Західна фінансова допомога просто дала змогу залатати ці дірки разом з втратами, нанесеними війної.

Яскравий приклад - переможні звіти Мінфіна та НБУ 2023. "Резерви ростуть. Економіка росте. Ростуть жири у маслі".
А потім **** - бабло з США не надійшло. І одразу грмвня попливла, резерви схуднули, економіка не така жвава стала.

Це ***** взагалі не економіка, а життя у борг!!! Все одно, що не мати роботи, позичати гроші і росказувати, який ти успішний.
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21.02.2024 12:21 Відповісти
Не через війну, а через злочинців, які зробили все, щоб війна була і Україна до неї не була готова
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21.02.2024 12:21 Відповісти
довбні у владі
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21.02.2024 12:27 Відповісти
Стоп!!!
Тобто, 3,5 мільйона людей в Україні зараз без роботи.

Так є робота на війні. У чому тоді проблема з мобілізацією?

Або ЗЄрмаки ******* про мобілізацію, або про кількість незайнятих людей.
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21.02.2024 12:27 Відповісти
Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 государство сегодня сильно, как никогда…. Нам говорят, что https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 16 февраля 2022 станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В.Зеленский
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21.02.2024 12:43 Відповісти
А внас хіба ці робочі місця були,все розвалили,розікрали.Найбагатша країна в Європі жебракує.
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21.02.2024 13:01 Відповісти
А скільки створили? Запустили на повну всі швейні фабрики для пошиття одностроїв нашим захисникам чи й надалі купуєте невідомо що у Туреччини за космічними цінами?
Може розширили виробництво набоїв, снарядів, ракет, військової техніки? Чи тільки відновлюєте те, що зруйнували після виборів у 2019-му?

Те, що руйнувати економіку зелена пліснява почала відразу після того, як дірвалася до влади - зрозуміло і немовляті. От тільки "клятий барига" створив достаній запас міцності і вона протрималась майже 1,5 роки, а вже потім пішла незворотня руйнація, що триває по сьогодні.
Великий "прафесіанал" Гетьманцев робить усе, щоб вітчизняна економіка померла як найшвидше - це допоможе пришвидшити виконання оманських договорняків.

А поверх всього цього найвеличніші обісцянки янетряпки і усі в майбутньому часі - піпл хаває
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21.02.2024 13:13 Відповісти
Зависле питання по розблокуванню кордону з Польщею приносить не менші збитки. Але паш Шмигаль гріє свою сраку у Києві, а не у Варшаві та Брюсселі. Це ж не фронт ! Гадає, що питання розсмокчеться само.
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21.02.2024 13:44 Відповісти

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