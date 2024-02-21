Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російської агресії Україна втратила 30% економіки та 3,5 мільйона робочих місць.

Про це він сказав під час інтерв’ю японському телеканалу NHK, передає Інтерфакс-Україна.



"Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, близько 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць", – сказав прем’єр.

Натомість, як повідомлялося, в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили. Це сталося переважно за рахунок українських біженців

Водночас в Польщі завдяки працевлаштованим українцям очікується зростання ВВП впродовж п’яти років на рівні 1,2-2%.

Більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів. Найважче знаходити робітників на виробничі спеціальності, також в дефіциті кадри для медичних закладів та спеціалісти – фармацевти. Детальніше читайте у нашому матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати.