Прокурори просять арештувати Пашинського із заставою у 300 мільйонів

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі майже 300 млн грн.

Про це під час засідання у Вищому антикорупційному суді повідомив представник обвинувачення, передає Укрінформ.

"Ми просимо про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити заставу у розмірі 99075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тис. 100 грн", – сказав прокурор.

Сторона обвинувачення вважає, що здійснила обґрунтоване повідомлення про підозру Пашинському.

Екснардеп зі своїми адвокатами перебуває у суді.

Як повідомлялося, 12 лютого СБУ повідомила про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом спільникам у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою "нафтопродуктів Курченка", які повинні були піти на потреби армії.

Сам Пашинський висунуті СБУ звинувачення відкидає.