Бронювання від мобілізації: Мінстратегпром роз’яснив нові правила для підприємств ОПК

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості оновило критерії, які дозволяють підприємствам, що мають важливе значення для економіки, бронювати співробітників від мобілізації.

Для підприємств оборонно-промислового комплексу встановлено два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно, повідомили у пресслужбі Мінстратегпрому.

Понад 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності, можуть забронювати підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення.

Такі підприємства мають відповідати двом критеріям:

підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту;

понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

До 50% військовозобов’язаних працівників (включно) можуть забронювати підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Такі підприємства мають відповідати трьом з п’яти визначених Мінстратегпромом критеріїв:

підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту; понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період); підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до закону від "Про оборонні закупівлі"; підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності; підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

"Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади", – зазначається у повідомленні.

Як змінили правила бронювання співробітників підприємств ОПК змінили

Минулого місяця Кабінет міністрів скасував обмеження щодо кількості заброньованих працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу. Відповідні зміни уряд вніс до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Зокрема, уряд дозволив підприємствам, які Мінстратегпром визнає критично важливими, бронювати військовозобов’язаних працівників незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, а також без обмежень щодо кількості.

Нагадаємо, Кабмін затвердив чинний порядок бронювання співробітників постановою №76 від 27 січня 2023 року.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.