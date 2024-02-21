"Укрпошта" почала продавати ліки. Перші регіони – Донеччина та Сумщина

На Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумської області стартував пілотний проєкт "Укрпошта.Аптека".

"Укрпошта" отримала ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тому прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів країни, повідомляє пресслужба компанії.

"Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" стартує на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини, де проблема відсутності стаціонарних аптек і доступу до лікарських засобів є вкрай гострою", – зазначили в поштовому операторі.

Очікується, що "Укрпошта. Аптека" дозволить розв’язати три ключові проблеми:

доступу до аптек, особливо в тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни;

доступу до ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки;

доступності ліків, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі "Доступні ліки".

Наразі в українських селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Водночас загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптек.

"Спільний проєкт "Укрпошта. Аптека" – ініціатива, яка дозволить суттєво покращити доступ людей до лікарських засобів. Все, що потрібно зробити, щоб замовити необхідні ліки – зателефонувати в контакт-центр "Укрпошти", яка згодом ці ліки доставить", – прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Після успішного старту планується розширення проєкту, і до нього долучать прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі – всі населені пункти країни.

Які препарати можна замовити через "Укрпошта. Аптека"

Є змога замовляти лікарські засоби безрецептурної групи (майже 10 тис. найменувань), а також за програмою "Доступні ліки", яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.

Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення "Укрпошти".

Як оформити замовлення

Для замовлення лікарських засобів потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем варто слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою "Укрпошта Експрес". Доставка безкоштовна.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.