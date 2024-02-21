Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами імпорту товарів з України

За підсумками 2023 року Іспанія майже зрівнялась із Польщею за обсягами українського експорту.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Хочу звернути увагу на зростаючу вагу Іспанії в експорті, яка у січні цього року майже наздогнала Польщу як напрямок №1. Вага цієї країни почала збільшуватись після уведення ембарго на агро-продукцію з боку сусідніх країн ЄС", – зазначив він.

За підсумками минулого року Іспанія разом з Німеччиною посіла 5 місце за обсягами українського експорту, а позитивний баланс торгівлі з нею сягнув $1,12 млрд, що було другим найкращим результатом після Румунії.

"Баланс зовнішньої торгівлі товарами Польщі із нами був і залишається глибоко позитивним для поляків (+$0,24 млрд у січні 2024 року), тому дзеркальні обмежуючі дії наших фермерів і виробників матимуть дуже негативний ефект для польських виробників", – наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, за січень 2024 року товарообіг України з країнами-партнерами склав $8,5 млрд, що на 7% більше за аналогічний період 2023 року. Попри блокаду кордону, Польща залишається найбільшим покупцем укранських товарів.