"Нова пошта" почала продавати власні облігації клієнтам

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи "Нова пошта", почала пропонувати власні облігації клієнтами у мобільному застосунку.

Облігації можна придбати строком від 1 до 12 місяців, а дохід залежатиме від терміну і сягатиме 18% при мінімальній сумі інвестицій 1000 грн, повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

Дохід від облігацій клієнти зможуть отримати на картку після закінчення терміну дії угоди про купівлю облігацій – так само, як і отримують виплату відсотків за депозитами.

"Сьогодні облігації – це не тільки цінні папери, з якими компанії залучають додаткові кошти, а покупці отримують дохід. Це водночас гідна альтернатива банківським депозитам і знак довіри клієнтів до українського бізнесу, внесок у його розвиток", – прокоментував керівник NovaPay Андрій Кривошапко.

У 2023 році NovaPay розмістила три випуски облігацій (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен, а також зареєстрував ще три випуски – серії облігацій D, E і F, так само по 100 млн грн кожний.

Наразі в обігу перебувають облігації серій А, В і С, загалом їх купили на суму 141 млн грн, а кількість клієнтів наближається до 100 осіб.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року NovaPay першою серед небанків презентувала власний мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки.

NovaPay – це фінансовий сервіс, що входить до групи компаній "Нової пошти". За даними НБУ, компанія обіймає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.