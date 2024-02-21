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Росіян позбавили передостаннього способу вивести гроші за кордон

мир,картки,картка

У Росії перестала працювати платіжна система Contact після відкликання ліцензії її оператора – QIWI Банку. При спробі зробити переклад через сервіс спливає повідомлення про "невідому помилку сервера" та прохання оновити сторінку.

Система Contact використовувалася для переказів коштів за кордон і була особливо популярною серед російських емігрантів, пише The Moscow Times.

Через неї можна було відправляти до інших держав не лише рублі, а й долари. Онлайн переклади з карт "Мир", Visa та Mastercard були доступні до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Таджикистану та інших країн. Усього можна було переказати до 2 млн руб. в місяць.

Після санкцій США проти системи переказів "Юністрім" у Росії залишалося дві системи грошових переказів за кордон: "Золота корона" та Contact.

У Росії Contact працював з 1999 року. У 2015 році сервіс у фінансової групи "Открытие" купила група QIWI. За власними даними компанії, мережа Contact включала близько 500 пунктів обслуговування в 180 країнах. За допомогою сервісу можна було надсилати та отримувати перекази та платежі, а також поповнювати іноземні картки та здійснювати інші платежі.

Вранці 21 лютого Банк Росії оголосив про відкликання ліцензії у QIWI Банку, який займав 89 місце у Росії за величиною активів. Регулятор пояснив рішення тим, що QIWI порушував закони і нормативні акти ЦБ Росії.

Автор: 

гроші (541) росія (14212) платіжні системи (380)


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У світі є ще країни, котри ще обслуговують "рашисткі" розрахунки; північна корея, іран, нікарагуа, еретрея. Велком рашистам до клубу ціх краін!
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21.02.2024 16:30 Відповісти
"При спробі зробити переклад через сервіс спливає повідомлення..." Джерело: https://biz.censor.net/n3474680

А що спливає при спробі зробити переклад з "єзика" на мову гугл-транслейтом? "Переказ"?

Ну нема вже сечі...
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21.02.2024 21:23 Відповісти

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