Росіян позбавили передостаннього способу вивести гроші за кордон

У Росії перестала працювати платіжна система Contact після відкликання ліцензії її оператора – QIWI Банку. При спробі зробити переклад через сервіс спливає повідомлення про "невідому помилку сервера" та прохання оновити сторінку.

Система Contact використовувалася для переказів коштів за кордон і була особливо популярною серед російських емігрантів, пише The Moscow Times.

Через неї можна було відправляти до інших держав не лише рублі, а й долари. Онлайн переклади з карт "Мир", Visa та Mastercard були доступні до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Таджикистану та інших країн. Усього можна було переказати до 2 млн руб. в місяць.

Після санкцій США проти системи переказів "Юністрім" у Росії залишалося дві системи грошових переказів за кордон: "Золота корона" та Contact.

У Росії Contact працював з 1999 року. У 2015 році сервіс у фінансової групи "Открытие" купила група QIWI. За власними даними компанії, мережа Contact включала близько 500 пунктів обслуговування в 180 країнах. За допомогою сервісу можна було надсилати та отримувати перекази та платежі, а також поповнювати іноземні картки та здійснювати інші платежі.

Вранці 21 лютого Банк Росії оголосив про відкликання ліцензії у QIWI Банку, який займав 89 місце у Росії за величиною активів. Регулятор пояснив рішення тим, що QIWI порушував закони і нормативні акти ЦБ Росії.