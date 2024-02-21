НАБУ відкрило понад 60 проваджень через зловживання у сфері оборони

Національне антикорупційне бюро України розслідує понад 60 проваджень щодо зловживань у сфері оборони.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на пресконференції, передає Укрінформ.

"Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування більше ніж у 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них нами виділено найбільш пріоритетні, що стосуються закупівель озброєння, бронетехніки, харчування, одягу у період 2022-2023 років. Зараз активно здійснюється досудове розслідування", – сказав Кривонос.

Він наголосив, що найважливішим завданням НАБУ є якісне документування злочинної діяльності і збирання достатньої кількості беззаперечних доказів.

НАБУ співпрацює в цьому з правоохоронцями інших країн, проводить експертизи з метою визначення обсягу збитків, нанесених тією чи іншою схемою.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро спільно зі Службою безпеки України ліквідували масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.