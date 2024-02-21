Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ. У Мін’юсті пояснили це нестачею кадрів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт N10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), а підтримані бізнесом альтернативні до нього законопроєкти рекомендував відхилити.

Про це голова Комітету народний депутат Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Дуже гарячі дискусії та дуже складне рішення. Особливо для мене, як автора законопроекту 10088-1, який відверто є кращим за інші, був підтриманий Комітетом, але з жовтня "не може" бути розглянутий в залі. Буду вимагати розглянути всі законопроекти разом", – написав Гетманцев.

Перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що урядовий законопроєкт підтримали 22 його члени, ще 4 проголосували проти.

"Не дивлячись на позицію міжнародних партнерів, бізнесу та громадськості влада буде намагатися протягнути в екстреному порядку своє фейкове перезавантаження БЕБ написане Татаровим, і подане від уряду під №10439. Там де майже нічого не змінюють, а саме перезавантаження БЕБ відбудеться через рік після завершення війни", – писав Железняк.

За його словами, урядовий законопроєкт не підтримало жодне бізнес-об'єднання, однак Офіс президента наполягає на його ухваленні у першому читанні вже цього тижня. Водночас цілий ряд бізнес-асоціацій підтримали альтернативний законопроєкт про перезавантаження БЕБ №10439-2.

Своєю чергою міністр юстиції Денис Малюська заявив, що урядовий законопроєкт відкладає переатестацію співробітників БЕБ до завершення війни нібито через дефіцит кадрів, за винятком обрання голови БЕБ та переатестації його заступників.

"Переатестація решти співробітників БЕБ відбудеться після війни. Параметри такої переатестації зараз сказати складно, оскільки не зрозуміло що відбуватиметься з ринком праці... Зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась", – написав Малюська у Facebook.

На думку міністра, кадри для БЕБ буде простіше знайти після завершення війни і демобілізації.

Що передбачають законопроєкти уряду про перезавантаження БЕБ?

Наприкінці січня Кабінет Міністрів вніс на розгляд парламенту проєкти законів №10439 та №10440 про перезавантаження Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Перший із них має на меті вдосконалення правових засад діяльності БЕБ, відповідно до зобов'язань України перед МВФ, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Для цього пропонується внести зміни до закону "Про БЕБ", встановивши нову процедуру проведення конкурсу на посаду директора Бюро, встановивши вимоги до проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ тощо. При цьому заступники директора БЕБ мають пройти атестацію у визначеному Кабміном порядку, а решта чинних працівників БЕБ проходитимуть атестацію лише через один рік після припинення чи скасування воєнного стану.

Другий законопроєкт покликаний чітко визначити функції та підслідність кримінальних правопорушень БЕБ, а також унормувати проведення обшуків.

Він також передбачає передачу до БЕБ кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 305 КК, що підслідні слідчим органам безпеки.

Крім того, законом пропонується надати виключне право БЕБ та НАБУ порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні.

Водночас органи Національної поліції України та Служби безпеки України пропонується вилучити з переліку органів державного фінансового контролю.