Значно зросли доходи під час війни лише в 1% українців, – опитування

Громадяни України в січні цього року покращили оцінку економічної ситуації в країні і рівня добробуту власної родини: якщо у грудні минулого року відповідно 66,5% та 37% оцінювали їх як "дуже погану" або "досить погану", то минулого місяця ці показники покращилися до 57,1% та 32%. Водночас оцінка економічних перспектив громадянами погіршилась.

Про це йдеться у звіті за результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, показники оцінки економічної ситуації стали схожими на ті, що спостерігалися в лютому-березні 2023 року, суттєво програючи показникам вересня того ж року.

Зокрема, 16,3% респондентів у новому році вважають економічну ситуацію дуже поганою, 40,8% – досить поганою, 34,1% – не поганою та не хорошою, 4,6% – хорошою та 0,4% – дуже хорошою.

Організатори опитування вказують, що рівень добробуту власної сім'ї, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація у країні.

Вони нагадали, що у грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної сім'ї дещо погіршилися (відповідно 8,8%, 28,2%, 50,7%, 9,6% та 0,9%) і статистично значимо не відрізнялися від тих, що спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року.

Однак у січні 2024 року знову спостерігалося їх покращення (відповідно 6,0%, 26,3%, 52,3%, 12,0% та 0,5%), і тепер вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, що спостерігалися у лютому-березні 2023 року.

Відповідаючи на запитання: "Як змінилися доходи вашої сім'ї після 24 лютого 2022 року?", 24,7% респондентів заявляють, що вони значно зменшились, 32,8% – дещо зменшились, 31,9% – не змінилися, лише 4,2 % – дещо збільшились і лише 0,7% – значно збільшились.

Порівняно із серпнем 2023 року зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) та знизилася частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (із 5% до 2%).

Зазначається, що у січні 2024 року частка тих, хто вважає, що економічна ситуація в Україні в найближчі три місяці зміниться на краще, знизилася до 6,6% (з 6,8% у грудні та 13,4% рік тому), тоді як тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться, зросла до 33,4% з 32,9% у грудні і 22,7% рік тому.

Подібні тенденції спостерігалися й у динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту сім'ї.

За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, скоротилася за місяць з 8,3% до 7,3%, що дотримуються думки, що погіршиться – зросла з 25,1% до 25,8%.

Після початку широкомасштабної війни спостерігалося суттєве покращення економічних очікувань у середньостроковій (2-3 роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 30% до 43%, а в лютому-березні 2023 року – до 52%.

Однак із того часу цей оптимізм знизився, і в січні 2024 року так вважали 31% у порівнянні з 34,5% у грудні 2023 року. Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, збільшилася до 22,5% з 22,1% у грудні і 11% рік тому, а частка тих, кому складно відповісти підскочила до 31,4% з 27,3% у грудні.

Частка тих, хто очікує на покращення добробуту його сім'ї в найближчі 2-3 роки, знизилася до 31,2% з 34% у грудні і 49,5% рік тому. Ті, хто вважає, що добробут сім'ї за цей період погіршиться, становить 17,6% проти 17,7% у грудні та 10% рік тому. Ще 17,9% (у грудні – 19,2%) розраховують на збереження поточного добробуту, тоді як частка тих, хто не може відповісти, зросла до 33,3% (у грудні – 29,2%).

Опитування проводилося з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Приєднуйся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Pact в Україні. Опитування проводилося методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,3%.