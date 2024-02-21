Литва продовжила тимчасовий захист для біженців із України

Українцям, які втекли від розв’язаної Росією війни до Литви й отримали роботу і цій країні, продовжили на один рік термін вивчення литовської мови. Також для українських біженців продовжили тимчасовий захист до березня 2025 року.

"Іноземці, яким надано або було надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, звільняються від категорії володіння державною мовою для працевлаштування протягом трьох років після надання тимчасового захисту в Литві", – постановив литовський уряд, передає LRT.

Чинний декрет передбачає дворічний період.

Проєкт також продовжує тимчасовий захист на один рік до березня 2025 року.

За інформацією Міністерства освіти, науки і спорту Литви, положення про продовження терміну володіння мовою стосуватиметься як бенефіціарів тимчасового захисту, так і тих, хто отримав тимчасовий захист, але вже набув нового статусу, наприклад, дозволу на працевлаштування в Литві.

"Можливості для українців вивчати литовську мову будуть і надалі надаватися за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків", – йдеться в листі міністерства.

У середині березня минулого року Державна мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року почне перевіряти знання литовської мови в українських біженців, які працюють у країні.

У листі зазначалося, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про складання мовного іспиту їхніми працівниками, "мовна інспекція та муніципальні мовні менеджери будуть змушені вжити заходів".

Такі плани Державної мовної інспекції обурили представників уряду.

За даними Міністерства соціального захисту та праці Литви, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в Литві було працевлаштовано майже 30 тис. українців.