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Новини
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Верещук хоче перетворити закриті школи на житло для переселенців

верещук

Міністерство освіти і науки має розглянути питання передачі оптимізованих шкіл громадам для реконструкції цих приміщень та використання у якості житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні була нарада з Міністерством освіти і науки. Багато шкіл, установ передвищої освіти, ПТУ та навіть вишів сьогодні оптимізовано. Територіальні громади звертаються та просять передати їм, наприклад, оптимізовані школи у сільських громадах, щоб вони мали можливість реконструювати їх під житло для ВПО", – сказала Верещук.

За її словами, Міносвіти протягом двох тижнів запропонує політику, яка стосуватиметься забезпечення житлом переселенців.

Оптимізація мережі навчальних закладів передбачає, що створюватимуться опорні школи, які приймуть учнів із оптимізованих (закритих) та реорганізованих шкіл.

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Як повідомлялося, наразі народні депутати та урядовці працюють над інвентаризацією та створенням мапи об’єктів, які потенційно придатні для проживання там внутрішньо переміщених осіб.

Автор: 

школа (248) Міносвіти (233) переселенці (460) Верещук Ірина (44) Міністерство реінтеграції (127)


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В країні є величезна кількість закинутих сіл у яких не живе жодної людини і за бажання можна було б їх відновити та розвивати (те саме і з чималою кількістю покинутих будинків в селах де залишилося кілька пенсіонерів), але просять дозвіл лише на непотрібні школи. Адже школу переробили і все, а якщо відновлювати житло в покинутих селах то поруч з кожним будинком є як мінімум невеличка ділянка землі де люди могли б садити городину, але ж віддавати земельку не хочеться - її планують продавати, а не роздавати тим хто воював чи переселенцям.
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21.02.2024 20:32 Відповісти
Господи, якби ж була можливість позбавити виборчого права недолугих хабалок, щоб вони не вибирали у владу собі подібних...
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21.02.2024 21:19 Відповісти
хай їде у Раву Руську, її там "чекають"!
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22.02.2024 08:20 Відповісти
Після розмінуваня Чонгару,і побудови там центру з шатлами - перетворити покинуті напівзруйновані школи на житло,побудувавши всі зручності на вулиці - це нова ідея Мері Верещук.
Мабуть її осінило після вісіня на крані під зеленою парасолькою.
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22.02.2024 11:31 Відповісти

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