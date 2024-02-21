Верещук хоче перетворити закриті школи на житло для переселенців

Міністерство освіти і науки має розглянути питання передачі оптимізованих шкіл громадам для реконструкції цих приміщень та використання у якості житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні була нарада з Міністерством освіти і науки. Багато шкіл, установ передвищої освіти, ПТУ та навіть вишів сьогодні оптимізовано. Територіальні громади звертаються та просять передати їм, наприклад, оптимізовані школи у сільських громадах, щоб вони мали можливість реконструювати їх під житло для ВПО", – сказала Верещук.

За її словами, Міносвіти протягом двох тижнів запропонує політику, яка стосуватиметься забезпечення житлом переселенців.

Оптимізація мережі навчальних закладів передбачає, що створюватимуться опорні школи, які приймуть учнів із оптимізованих (закритих) та реорганізованих шкіл.

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Як повідомлялося, наразі народні депутати та урядовці працюють над інвентаризацією та створенням мапи об’єктів, які потенційно придатні для проживання там внутрішньо переміщених осіб.