"Сенс Банк" повідомив про збої в роботі, є проблеми з проведенням платежів

Державний "Сенс Банк" попередив клієнтів про проблеми з проведенням карткових операцій, викликані технічними проблемами.

"Це стосується оплат Sense-картками в POS-терміналах, банкоматах та в інтернеті, а також переказів", – йдеться у повідомленні банку у Facebook.

Клієнтам банку радять утриматися від проведення повторних операцій.

У банку запевнили, що IT-команда вже працює над вирішенням проблеми.

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Як повідомлялося, Україна націоналізувала системно важливий "Сенс Банку" у липні 2023 року. Він належав російському олігарху Михайлу Фрідману та його бізнес-партнерам.

За даними Національного банку України, на 1 січня 2024 року за розміром загальних активів "Сенс Банк" посідав 8 місце (131,19 млрд грн) серед 63 банків, його чистий прибуток за 2023 рік був становив 5,04 млрд грн.

"Сенс Банк" станом на 1 грудня 2023 року був емітентом 2,6 млн карток, або майже 2,3% від усіх карт українських банків, проте активними з них (хоч би одна операція за останній місяць) були 558,5 тис. чи 1,1% від загальної кількості, уточнює Інтерфакс-Україна.