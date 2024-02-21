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Новини
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Мінсоцполітики пропонує проіндексувати пенсії на 7,9%. Раніше йшлося про 13%

пенсия

Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року – виплати збільшать на 7,9%.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів оприлюднило СПО об'єднань профспілок, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році  5,1%) та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).

"Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72%)/2)", – йдеться в пояснювальній записці.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.

З 1 березня індексація буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовослужбовцям, чорнобильцям із інвалідністю. Також зростуть щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

З 1 липня 2024 року пропонується проіндексувати пенсії держслужбовцям, народним депутатам, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування.

Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.

Автор: 

індексація (28) пенсія (683) Міністерство соціальної політики (663)


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Топ коментарі
+15
А Гройсман індексував на 20. Ці суки почали ще з 20 року індексувати на 10, так що хай не звертають на війну, якщо що.
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21.02.2024 19:30
+15
Судьям на 13% повысте,а всем остальным на 1%.В среднем получится 7%.
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21.02.2024 19:33
+13
Вони зробили усіх разом !!!
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21.02.2024 19:47
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ураааааа....я на 200 грн.буду більше мати..
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21.02.2024 19:28 Відповісти
Ви впевнені?Мені минулого разу не проіндексували на заявлені проценти.Подзвонив на гарячу лінію,виявляється,мені минулого разу переплатили,типу авансом,коротше бла-бла,зицієї балаканини я зрозумів лише те,що мене об'*бали.
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21.02.2024 19:46 Відповісти
Чому така "кругла" цифра 7,9 ... а не 7,84?!
І ще, не Вас одного: мамі років два виповнилось 80, чекала збільшення на круглу суму, передзвонила у листопаді бо ніяких змін не відбулося, на гарячій лінії сказали, що їй все ще з травня виплатили, хоча ДН у 80 років мав відбутися на Чесного Хреста, тобто 27 вересня.
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22.02.2024 08:03 Відповісти
Даремно закричав. 100 грн знімуть за розголошення військової таємниці. А решту 100 на утримання дЄрмаківських ексПЕРДІВ.
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21.02.2024 19:52 Відповісти
А может вы+лядкам воровать надо меньше они таки там все твари шоб у них всех тромб случился ПРЕЗЕРВАТИВЫ Ермолочные а не власть тьфу гыдота паразитов.. вас квартальных на парашу бы приземлить клоуны СТРОЯТ "РЕЙХ" в Украине!!?? ПОЧЕМУ НИКТО НЕ Говорит О НОВОМ Законопроекте О слежке тотальной ЗА гражданами решила лядва ....экономить на пенсионерах и инвалидах шоб вы испарились как снег на солнце... как вы твари достали всю Украину... Скоро этти недоумки прикажут народу Украины им власти типа орать "ХАЙЛЬ"..
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21.02.2024 20:21 Відповісти
А я предлагаю проиндексировать пенсию депутатов и судей (особенно зелёных) процентов так на 90%, ведь трудяги работают на благо государства не покладая рук, питаясь одной мивиной в бункерах
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21.02.2024 19:56 Відповісти
Так, а шо, їм ще й пенсії платять?
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21.02.2024 20:11 Відповісти
Ну будут же они пенсами когда-то, да и есть там немало пенсов...
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22.02.2024 16:49 Відповісти
вітаю!
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21.02.2024 20:08 Відповісти
А я на 300 гр... Ото ми з Вами пошикуемо...
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21.02.2024 21:13 Відповісти
Та підождіть! Може ж ті, хто получає максимальні пенсії відмовляться від чергового підвищення їм! Адже ж розуміють, що грошів немає . 1590 грн це ж велика сума. Можуть бідним пенсіонерам на більше підняти. Не
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21.02.2024 22:38 Відповісти
Тим у кого максимальні пенсії підвищують автоматично кожного разу коли підвищуються мінімальні зарплати й пенсії. Максимальна пенсія дорівнює 20 мінімальних. З 1 січня 2024 мінімальна 2361 грн, максимальна 23610. Наступне підвищення мінімальної і максимальної 31.12.24 р.
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22.02.2024 00:07 Відповісти
Не жирно...
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21.02.2024 19:30 Відповісти
А Гройсман індексував на 20. Ці суки почали ще з 20 року індексувати на 10, так що хай не звертають на війну, якщо що.
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21.02.2024 19:30 Відповісти
Вони зробили усіх разом !!!
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21.02.2024 19:47 Відповісти
Пропоную 5,1%. Мене - в міністри!
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21.02.2024 19:32 Відповісти
Як так індексувати при таких цінах, то може вже і не потрібно тої індексації ? Підніміть вже тільки максимальні
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21.02.2024 23:03 Відповісти
Судьям на 13% повысте,а всем остальным на 1%.В среднем получится 7%.
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21.02.2024 19:33 Відповісти
А вони і без того непогано отримають - якісь прості пенсіонери до своїх двох-трьох тисяч отримають 160-200 грн., а судді до своїх 100-150 тисяч. ще по 7900-11600 грн.
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21.02.2024 19:49 Відповісти
Непогано повинно бути ДУЖЕ .. ПОТУЖНО НЕПОГАНО. Ви якось лінію партії "ПОслуги народу" ще не усвідомили. Просто якесь нЄдопониманіє на мЄстах.
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21.02.2024 19:55 Відповісти
Тут все не так. Судді пенсію не отримують. Вони отримують пожиттєве утримання, що дорівнює певному (чималому) відсотку зарплати діючого судді. Тобто дана постанова на суддів не розповсюджується. Щодо цієї індексації пенсій передбачений максимум -1577 грн. Тобто на 7900 - 11600 не проіндексують нікому.
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21.02.2024 20:38 Відповісти
Зрозуміло. Дякую за роз'яснення.
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21.02.2024 20:42 Відповісти
судьи прокуроры гослужащие народные дрепутаты специальными Законами под себя выбили персональное обеспечение пожизненное содержание спец пенсии мало того любые попытки власти аннулировать законы были пресечены Решениями КСУ потому как там судьи КСУ также были прописаны и естественно они нам Закон про пенсионное обеспечение которым крутят как хотят а себе законы о спец- режиме или содержании не главное как назвать хоть стипендия главное какая сумма.. и да анекдот но реальный я например инвалид 2 группы получаю пенсию И плачу 10% налогов!!!!!!!!!!!!!!!!!! мне как инвалиду еханное государство снимает с размера пенсии по возрасту не пойму нафига это (не понимаю я как юрист это новелла лядивско кацапской власти Украины) замутить типа пенсия по возрасту хотя я на пенсии инвалидности 40 лет и мне ее дали впервые категория с Детства в 23 года.. но мне сначала считают 100% пенсии по возрасту... но есть интересная статья в законе про пенсионное обеспечение не важно какой номер статьи... так вот 100% пенсии по инвалидности получают инвалиды 1 группы...а 90% пенсии от возраста получают инвалиды 2 группы... а третья группа инвалидности и вовсе отдает налогом недополучает целых 50%..вот так инвалиды внутри себя скидываются на пенсию друг дружку..
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21.02.2024 21:57 Відповісти
Яка там індексації. Гроші треба ШмигалЮ на проект щодо камер спостереження за Українцями, під час обстрілів московітами!!
Коригувальники для прутіна, закінчуються в Україні ….
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21.02.2024 19:38 Відповісти
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21.02.2024 19:43 Відповісти
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21.02.2024 19:44 Відповісти
В.Зеленський-вирок українцям.
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21.02.2024 19:50 Відповісти
Який вирок?! Вумні українці самі цього захтіли...
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21.02.2024 20:13 Відповісти
Ніякої індексації без індексації партії Зеленських послуг !
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21.02.2024 19:51 Відповісти
Здається їм пофіг, хіба вони коли небуть виходили на протести проти розміру пенсії?
Їх влаштовує будь-яка пенсія, здається, навіть іі повна відсутність
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21.02.2024 19:51 Відповісти
Індексація то не підвищення, індексація то компенсація втраченого в результаті інфляції До речі, інфляція за час від минулої індексації не менше (офіційно) 30%.
Воно б нічого, то було б зрозуміло, війна... Але ж тварюки, вам морди не потріскають, ви ж собі, своїм слугам і прислужникам в рази(!) попідносили. Ви ж, падли, собі ні в чому не відмовляєте, в нічому себе не обмежуєте. А крадете ж як, мільярдами! І морди гнидам не потріскають...
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21.02.2024 20:02 Відповісти
Та можете взагалі під час війни не індексувати - купуйте вже щось для ЗСУ, а не крадіть, суки кончені.
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21.02.2024 20:03 Відповісти
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21.02.2024 20:06 Відповісти
Прості пенси повинні видохнуть з голоду тому, що вони баласт пожираючий ресурси країни!
За 3500 можна тільки розтягти агонію, а гідно жити за 3500 грн.неможливо!
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21.02.2024 20:07 Відповісти
90% пенсіонерів у 2019-му голосували по-приколу. То хай тепер приколюються з пенсії у $100
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21.02.2024 20:44 Відповісти
В 50 евро не хотите? Минимальная на данный момент - 2093 гривны.
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21.02.2024 21:07 Відповісти
Дядя driver, ти дурак? Чи просто вирішив лайна підкинути на вентилятор від свого недалекого розуму? Чи на кацапській зарплатні тут сидиш?
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21.02.2024 22:53 Відповісти
До 2020-го в Україні росло все: пенсії, економіка, зарплати. А потім прийшов клоун і все це розєбав аби ти поржав. То хто тут дурак?!
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22.02.2024 09:28 Відповісти
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21.02.2024 20:40 Відповісти
Це ще нинішні пенсіонери жирують. Після війни, коли вже не буде фінансової підтримки від ЄС, а 5 млн працездатних не повернеться, то пенсії будуть отримувати тільки ветерани нинішньої війни, всім іншим тупо не буде де брати гроші на пенсію. Бо за пріколи у 2019-му прийдеться розплачуватися.
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21.02.2024 20:43 Відповісти
Таки ти точно придурок.
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21.02.2024 22:55 Відповісти
Кто вернётся в это недогосударство при этой власти.
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21.02.2024 20:52 Відповісти
чим менше в Україні залишиться електорату пєтушарія, бойка, зєлєскага - тим краще для цієї країни.
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22.02.2024 09:25 Відповісти
можно з цим зачекати ще до літа. Тоді можно буде проіндексувати на 3,9%. А якщо дотягти до осені, то взагалі на 1,9%.
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21.02.2024 21:10 Відповісти
При теперішніх цінах 7,9% індексації влада займається геноцидом українського народу.
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21.02.2024 21:41 Відповісти
....знущання з українських пенсів - продовжується.... За минулий 23-й рік до судів звернулося більше 200 тис. пенсів саме по перегляду нарахувань ПФУ ..... це не тільки військові пенси , а й цівільні..... геноцид людей похилого віку не припиняється , попри обіцянки зеленої "влади"....... Питання :: на хєра українцям така брехлива Ze - "влада " ?
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21.02.2024 22:22 Відповісти
Зате за 2023 рік кількість мільйонерів зросла на 2863 особи. Їхня загальна чисельність склала 12,3 тисячі осіб. То тепер у 2024 р. теж будуть міцно красти, але набагато більше. І ще на багато тисяч добавляться таких собі слуг народу з чесно нажитими мільйонними коштами.
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21.02.2024 22:41 Відповісти
Сволочі зелені! Цікаво, вони в магазини хоч іноді заходять?
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21.02.2024 23:08 Відповісти
і тут намахали
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22.02.2024 07:44 Відповісти
уся індексація - наі....во і в цифрах і в наслідках.
Як приклад - проіндексували пенсіонерці пенсію, та добавили аж страшно 10% десь .
В опалювальний період ДО індексації її сібсидія була десь 1600-1800, і от диво, після індексації субсидія стала вже до 750, а платіжка на тепло стала на 400-600 важче чим була ці роки.
На виході - після індексації пенсіонерка полегшала десь на 1к гривень в опалювальний період.
І таких випадків в моєму містечку - КУПА.
Влада ГРАБУЄ населення на всіх парах.
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22.02.2024 12:17 Відповісти
Інфляція 5,1?
Це в якій країні, якщо в нас навіть яйця по 17 грн за штуку цілком нормальна і не підсудна річ?
Ніяк не зрозумію, що саме входить перелік товарів з якого обраховують інфляцію?
Яхти мертвечука, «хібари» членів влк і мсеків?
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22.02.2024 12:37 Відповісти

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