Мінсоцполітики пропонує проіндексувати пенсії на 7,9%. Раніше йшлося про 13%

Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року – виплати збільшать на 7,9%.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів оприлюднило СПО об'єднань профспілок, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році 5,1%) та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).

"Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72%)/2)", – йдеться в пояснювальній записці.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.

З 1 березня індексація буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовослужбовцям, чорнобильцям із інвалідністю. Також зростуть щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

З 1 липня 2024 року пропонується проіндексувати пенсії держслужбовцям, народним депутатам, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування.

Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.