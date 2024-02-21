Мінсоцполітики пропонує проіндексувати пенсії на 7,9%. Раніше йшлося про 13%
Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року – виплати збільшать на 7,9%.
Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів оприлюднило СПО об'єднань профспілок, передає Укрінформ.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році 5,1%) та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).
"Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72%)/2)", – йдеться в пояснювальній записці.
Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.
З 1 березня індексація буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовослужбовцям, чорнобильцям із інвалідністю. Також зростуть щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
З 1 липня 2024 року пропонується проіндексувати пенсії держслужбовцям, народним депутатам, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування.
Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.
Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.
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І ще, не Вас одного: мамі років два виповнилось 80, чекала збільшення на круглу суму, передзвонила у листопаді бо ніяких змін не відбулося, на гарячій лінії сказали, що їй все ще з травня виплатили, хоча ДН у 80 років мав відбутися на Чесного Хреста, тобто 27 вересня.
Коригувальники для прутіна, закінчуються в Україні ….
Їх влаштовує будь-яка пенсія, здається, навіть іі повна відсутність
Воно б нічого, то було б зрозуміло, війна... Але ж тварюки, вам морди не потріскають, ви ж собі, своїм слугам і прислужникам в рази(!) попідносили. Ви ж, падли, собі ні в чому не відмовляєте, в нічому себе не обмежуєте. А крадете ж як, мільярдами! І морди гнидам не потріскають...
За 3500 можна тільки розтягти агонію, а гідно жити за 3500 грн.неможливо!
Як приклад - проіндексували пенсіонерці пенсію, та добавили аж страшно 10% десь .
В опалювальний період ДО індексації її сібсидія була десь 1600-1800, і от диво, після індексації субсидія стала вже до 750, а платіжка на тепло стала на 400-600 важче чим була ці роки.
На виході - після індексації пенсіонерка полегшала десь на 1к гривень в опалювальний період.
І таких випадків в моєму містечку - КУПА.
Влада ГРАБУЄ населення на всіх парах.
Це в якій країні, якщо в нас навіть яйця по 17 грн за штуку цілком нормальна і не підсудна річ?
Ніяк не зрозумію, що саме входить перелік товарів з якого обраховують інфляцію?
Яхти мертвечука, «хібари» членів влк і мсеків?