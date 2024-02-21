Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера

Суд у російському Санкт-Петербурзі задовольнив позов Генпрокуратури РФ про стягнення активів найбільшого автодилера Росії "Рольф" на користь держави.

Як пише The Moscow Times, згідно з рішенням суду, будуть націоналізовані всі акції АТ "Рольф", що належать компанії "Деланс лімітед" та ТОВ "Рольф моторс", а також 100% часток у статутних капіталах ТОВ "Рольф моторс", ТОВ "Рольф естейт Санкт-Петербург", ТОВ "Рольф тех".

Наприкінці минулого року президент РФ Владімір Путін доручив передати акції "Рольф" у тимчасове управління Росмайна.

Автодилер "Рольф" володіє автосалонами у Москві та Санкт-Петербурзі. Засновник компанії – колишній депутат Держдуми РФ Сергей Петров, який до 2021 року входив до списку найбагатших росіян за версією Forbes. У 2019 році проти Петрова та керівників "Рольфа" було порушено кримінальну справу за підозрою у незаконних валютних операціях та переказі коштів на рахунки нерезидентів.

За версією слідства, Петров у 2014 році вступив у змову з керівниками підконтрольних йому компаній і вивів за кордон 4 млрд руб. через продаж "Рольфу" акцій за завищеною ціною. Підприємця було заочно заарештовано та оголошено у міжнародний розшук.

Петров, який мешкає за кордоном, заперечує свою провину. За його словами, кримінальне переслідування стало помстою за його політичну діяльність та спробою рейдерського захоплення бізнесу.