Збитки агросектора України через війну досягли $80 мільярдів, – KSE

Український аграрний сектор станом на 31 грудня 2023 року зазнав понад $80 млрд прямих збитків і втрат внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться в дослідженні Центру досліджень продовольства та землекористування KSE "Агроцентр" Київської школи економіки (KSE), передає Інтерфакс-Україна.

За даними KSE, вартість знищених активів досягла $10,3 млрд, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року.

Найбільшою категорією збитків є сільськогосподарська техніка, якої пошкоджено та знищено на $5,8 млрд. Частково або повністю пошкоджено близько 181 тис. одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання.

Завдані збитки від викрадення або знищення продукції, що вже виробляється, експерти оцінили в $1,97 млрд, збитки через пошкодження зерносховищ – $1,8 млрд, збитки багаторічним насадженням – $398 млн, тваринництву – $254 млн, аквакультурі та рибальству – $35 млн.

Водночас втрати, що включають недоотриманий дохід виробників сільгосппродукції та збільшення собівартості продукції, зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом та становили $69,8 млрд.

За підрахунками експертів, загальні втрати через зниження виробництва у рослинництві становили $35,1 млрд, через зниження виробництва тваринницької продукції – $5,6 млрд; через зниження внутрішніх цін – $24,1 млрд, через підвищення собівартості виробництва – $4,4 млрд.

Загальні потреби в реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років аналітики KSE оцінили у $56 млрд. При цьому пріоритетні потреби у 2024 році, за їхньою оцінкою, становитимуть $435 млн, більшість із яких уже покрита донорським фінансуванням.