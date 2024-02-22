Канада готова профінансувати поставки десятків тисяч боєприпасів в Україну, – ЗМІ

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Про це пише CBC News із посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади, передає Європейська правда.

Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів канадських доларів ($22 млн) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

"Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво", – сказав Блер.

Раніше повідомлялося, що Чехія пропонує Євросоюзу купувати снаряди для України за межами блоку.