Британські компанії продовжують постачати військові товари в РФ, – ЗМІ

Британські обладнання й техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують потрапляти до Росії, підриваючи режим санкцій і посилюючи російський воєнний потенціал.

Про це свідчить аналіз, проведений телеканалом Sky News, передає Укрінформ.

Ідеться про товари подвійного призначення, зокрема, безпілотники, оптичні прилади, продукцію важкого машинобудування, що надходять до країн Кавказу і Центральної Азії.

У такий спосіб Велика Британія допомагає забезпечувати російських військових деталями та обладнанням для зброї, яку вони використовують проти України.

Дані показують, що в той час, як британський експорт до Росії різко скоротився, до низки колишніх радянських країн-сателітів – від Узбекистану до Грузії – він безпрецедентно зріс.

Експорт до Киргизстану підскочив більш як на 1100%. Йдеться переважно про важку техніку й транспортні засоби, які не можна відправляти безпосередньо до Росії. Обсяги британського експорту майже так само різко зросли до Вірменії.

Аналіз показує, що до Грузії, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану надходять частини літаків, гелікоптерів і дронів. Британські компанії експортували до цих чотирьох країн таких товарів на 6 млн фунтів стерлінгів, що перевищує традиційні обсяги експорту.

Серед інших товарів – машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та радіонавігаційні засоби.

Зазначається, що й інші європейські країни, зокрема Німеччина й Польща, теж продають у кавказькі й центральноазійські країни велику кількість обладнання, яке йде до Росії.